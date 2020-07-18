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南京告急！長江水位創新高 全市防汛緊急調至最高級
江蘇省水利廳18日上午宣布，將長江南京段洪水調升為紅色預警。長江南京站水位周六上午已經漲至10.26公尺，超過1954年的10.22公尺，創歷史新高。南京同時將全市防汛應急響應緊急調升為I，亦即大陸防汛最高等級。
據中新社報導，8日清晨，在長江南京下關站附近，此前有所下降的水位再次上升。江南、江北的江堤上徹夜燈火通明，巡防車輛接連不斷。
江蘇省水利廳表示，18日9時已經將長江南京段洪水調升為紅色預警。受農曆天文轉潮和長江大流量來水影響，18日7時50分，長江南京站水位就已經漲至10.26公尺，後期長江高水位、大流量將維持較長時間。
除長江水位拉響紅色警報，17日晚間，南京市防汛防旱指揮部也通報，受長江高水位、本地降雨和上游來水影響，17日20時，南京水陽江水碧橋站水位13.35公尺，超警戒2.85公尺；石臼湖蛇山站水位12.86公尺，超警戒2.46公尺，兩處都同時啟動防汛I級應急響應。
報導稱，尤其令人擔憂的是，兩處水位仍呈上漲趨勢，且高水位將維持較長時間。
根據江蘇氣象部門消息，截至7月17日，江蘇大部分地區入梅時長已超過一個月，對於南京來說，這已刷新本世紀以來梅雨期最長紀錄。
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