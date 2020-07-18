立會選民登記 直選選民446萬 較去年增加8%

香港立法會選舉將於9月6日舉行。據報導，香港選舉事務處昨天發表今年的正式選民登記冊，地方選區正式選民登記冊載有逾446萬人，較去年增加33.3萬，增幅8%，已登記選民可在立法會換屆選舉投票。

此外，香港選舉事務處也宣布立法會選舉提名期自7月18日開始，至31日結束，現已委任5個地方選區及29個功能界別的選舉主任，將分別處理有關地方選區與功能界別的候選人提名，以及其他選舉職務。

香港電台報導，5個地方選區（直選）的選民分布方面，香港島有約70萬7277名選民，九龍西有約60萬2733人，九龍東有70萬9237人，新界西有130萬8081名最多，新界東有約113萬9616人。選舉委員會界別分組正式投票人登記冊則載有超過25萬名投票人。

至於區議會（第二）功能界別，正式選民登記冊載有419萬6680名選民，其他傳統功能界別正式選民登記冊共有25萬452名選民。選舉委員會界別分組正式投票人登記冊則載有25萬7992名投票人。

報導引述香港選舉事務處方面表示，正式選民登記冊較臨時選民登記冊淨增加1萬多人，主要涉及被納入取消登記名單的人士，因適時回應提示信可恢復其選民身分以及向選舉事務處補交所需資料，在取得審裁官的批准後，有關申請人已納入正式選民登記冊。

另據明報報導，根據選民登記冊，地方選區較去年增加33.3萬，增幅8%。中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，整體選民人數增加，與過去一年反修例運動「有少少關係」，但他認為增幅未算很大，與上屆相比，整體對選舉影響不大。新界西立法會議員、議會陣線朱凱相信，新增登記來自建制派動員，整體對建制有利；民建聯九龍西議員鄭泳舜稱難評估新登記選民中，有多少是建制派支持者。

報導稱，功能界別正式登記選民，較去年的22.9萬增加9%，與2016年比較則增加4%，與2016年一屆立法會時比較，選民人數增幅最多是體育、演藝、文化及出版界，增幅達46%；若與去年選民數字比較，增幅最多則是飲食界和資訊科技界，分別增加了81.8%和75.8%。多個民主派有意爭奪的界別，選民人數都有明顯增加。

報導引述擔任8年資訊科技界議員、不競逐連任的莫乃光分析，選民年輕化，動員方式不再如以往在專業學會動員，新方式有利民主派。