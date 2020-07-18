冷氣室外機19樓從天而降 男子路過被擊中身亡

中國科學院核能安全技術研究所近日爆出90多名科研人員集體辭職，中國科學院合肥物質科學研究院表示，他們是被挖走的。有媒體稱，因為院方沒錢，人才就走了。還有一個說法是，該所集體辭職事件的導火索，是院方強制更換保安，科研人員認為自身權益被侵犯。

2020-07-17 15:16