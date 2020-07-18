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冷氣室外機19樓從天而降 男子路過被擊中身亡
炎炎夏日，許多人都會在家吹冷氣，不過若是發現冷氣室外機不穩固，一定要叫專業人士安裝好，以免整台機器摔至路面。中國重慶近期發生一起死亡事件，一位男子走在行人道上滑著手機，突然從天而降一台冷氣 室外機，正中男子頭部，造成他傷重不治，而整段過程也被監視器錄下，畫面怵目驚心。
根據「紅星視頻」「鳳凰網」報導，重慶渝中區一棟大廈19樓住戶正在安裝冷氣室外機，未料3名工人在吊掛過程中，不慎使室外機掉落，有一部分機體意外砸中這位男性路人，冷氣機掉落的一瞬間，男子身旁的人全被嚇壞，紛紛閃開，但男子來不及反應就被從天而降的冷氣機砸中頭部，當場倒地，送醫後則宣告不治。
事後，警方也成立專案調查小組，打算釐清整間事故和發生原因。而消息一出後，網友們也紛紛留言，「冤啊」、「太恐怖了，飛來橫禍」、「走路要看天，1公尺附近有高層建築的時候」、「紅衣服那個人都被嚇得大小便失禁了」、「應該讓那些房屋建築設計師去安裝一下空調，試試他們的設計合理不，高層建築真的應該設計合理安全的空調機位」。
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