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上海紐約大學宣布 接收紐大3,100名海外中國留學生

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為上海紐約大學位於浦東世紀大道上的校舍，上紐還在附近租了七層WeWork辦公空間，作為臨時校園。聯合報系資料庫
圖為上海紐約大學位於浦東世紀大道上的校舍，上紐還在附近租了七層WeWork辦公空間，作為臨時校園。聯合報系資料庫

新冠肺炎疫情讓全球留學生求學之路受阻。上海紐約大學宣布，2020年秋季學期，上海紐約大學將迎接來自紐約大學和紐大阿布扎比校區約2,300名中國籍本科生和800名中國籍研究生。他們將與約1,700名上海紐約大學同學，一起在上海開啟新學期。

大陸《財新網》報導，除紐約大學（New York University），杜克大學（Duke University）和康乃爾大學（Cornell University）等多所美國大學也調整秋季課程安排，透過與中國大學合作的方式，確保中國留學生能順利開展學業。

上海紐約大學（NYU Shanghai），簡稱「上紐」，是經大陸教育部批准，由美國紐約大學與大陸華東師範大學合辦的國際化研究型大學，2012年10月15日掛牌成立，位於上海浦東的校舍於2014年8月正式啟用。

上紐17日發布的新聞稿指出，受全球新冠肺炎疫情對出入境的影響，紐約大學錄取的部分中國籍學生難以在 2020年秋季學期按計劃前往紐約就讀。為此，上紐大積極響應紐約大學的需求，通過「Go Local」（就近入學）項目，接待目前身在中國且無法前往紐約大學的學生就讀。

新聞稿稱，「Go Local」項目允許紐約大學三大校區（紐約、阿布札比、上海）的學生申請在離家較近的紐大教學點註冊入學。因此，無法返校的上紐大國際學生也可以選擇就近的紐大校園參加課堂學習。

上紐大校長童世駿說，「在這樣的不確定時期，上海紐約大學很高興能為來自紐約、阿布札比兄弟校園的學生解燃眉之急，讓他們有機會在上海參加線下課程學習。我們也很感激社會各方尤其是上海市政府對上紐大Go Local項目的大力支持與幫助。」

財新網報導，同樣在中國大陸擁有合作大學的杜克大學也有類似計劃。杜克大學與武漢大學合作創辦的昆山杜克大學官網早前公布的秋季開學計劃，將有至多80名無法前往杜克大學的學生，前往昆山杜克大學上課。

康乃爾大學早前則推出「遠程學習」計劃（Study away），來自中國大陸、香港、歐盟、越南、韓國等地的國際學生，秋季學期也可在當地指定的大學暫時就讀。

擁有中國國籍或居住權的康乃爾學生可申請入讀北京清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、中國農業大學、首都師範大學、東華大學，香港永久居民可以申請在香港城市大學就讀。

此外，無法按時赴美入學的伊利諾伊大學香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）工程學院的中國學生，可先選擇浙江大學伊利諾伊大學厄巴納-香檳校區聯合學院入學。

喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）的中國大一新生可以選擇先在喬治亞理工深圳學院上課；雪城大學（Syracuse University）的大陸學生可前往華東師範大學學習；三一學院（Trinity College）的中國大一新生可以入讀復旦大學。

紐約 上海 新冠肺炎

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