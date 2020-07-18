鄱陽湖抗洪災 專家說「堵不如疏」

在水利專家看來，搶險圩堤「治標不治本」，在今年這種極特殊的高水位壓力下，堵不如疏，只有主動分洪才能從根本上阻止鄱陽湖決堤。

鄱陽湖的水從來沒有漲得這麼快。

2020年7月12日零時，鄱陽湖水位達22.53米，超過1998年洪水位0.01米，突破有水文紀錄以來的歷史極值。「往常都是幾公分幾公分地漲，這次五天內就漲了三、四米。」鄱陽湖沿湖縣城多位一線防汛工作人員說。

7月中旬以來，鄱陽湖區全流域汛情告急。水利部長江水利委員會水文局10日升級發布鄱陽湖湖口附近江段、鄱陽湖湖區洪水紅色預警，這是洪水預警信號的最高等級。7月11日8時至12日8時，長江流域內有13站超歷史最高水位，其中有12站都位於鄱陽湖湖區及尾閭。

鄱陽湖位於長江中下游南岸，南有贛江、撫河、信江、饒河和修河五河呈輻射狀向鄱陽湖匯集，北面經湖口的狹長通道與長江相連，如果上下都遇到暴雨，五河來水量激增，再加上長江水頂托，鄱陽湖被圍在中間，水位暴漲，且難以溢出。

衛星監測數據顯示，鄱陽湖這個中國第一大淡水湖最近每天都在「長大」，其主體及附近水域面積目前已達4206平方公里，為近十年最大，面積直逼中國最大湖泊青海湖。

危險 鄱陽湖水漲好快

都昌縣沿鄱陽湖一側共有89座大小圩堤，總堤線長達93.5公里。磯山聯圩分上、中、下三段，下壩段長約2300米，是守護都昌縣城的一道重要防線。一旦垮壩，鄱陽湖水會直接倒灌入縣城。當前，壩外的鄱陽湖水位比壩內高約8.5米，壩外水壓已經對壩體造成威脅。

7月13日下午4時，在江西省九江市都昌縣的磯山聯圩下壩，來自某野戰部隊的近百名官兵正在幫助當地修護大壩。都昌縣水利局高級工程師向禮榮說，他們已在底部發現了三個滲漏點，「如果不處理，水會不斷向上蔓延，小險變成大險，水壓大時容易造成潰壩。」

在大壩臨水底部的水坑裡，水混著泥在向外溢流。一輛鏟車停在壩上，將顆粒粗大的沙石成堆地卸下來，官兵迅速地將沙石放入麻袋，傾倒在水坑裡。向禮榮介紹，沙石在填滿水坑後還需要繼續傾倒，大約覆滿壩面30公分，水坑周邊區域也要覆蓋，連成片。沙石具有過濾作用，水很快會滲下去，順著旁邊臨時挖出的引水渠流出。

12日晚間，鄱陽湖西岸的江西省永修縣三角聯圩發生潰堤，缺口超過100米，洪水不斷湧入，共5.036萬畝耕地和2.6萬群眾受到威脅。江西水利水電公司派百餘人至現場對潰口封堵，但堤外河水仍以2.5米/秒的流速流入，小型石料投入河中隨即就被沖走，大塊石料又因防汛工程用料多難尋，封堵存在困難。

目前，因為強降雨，鄱陽湖至少四個觀測站的水位高於1998年洪災水位。江西省防汛抗旱指揮部將近日的鄱陽湖洪水定義為「超歷史紀錄的流域性大洪水」。鄱陽湖受到「兩面夾擊」。

爭地 圍湖造田難調節

7月13日，江西省防汛抗旱指揮部向南昌市、九江市、上饒市、共青城市、鄱陽縣等地印發標示「特急」的「關於全面啟用單退圩堤蓄滯洪的緊急通知」。通知指出，江西省鄱陽湖區和長江九江段防汛形勢異常嚴峻，湖區所有單退圩堤必須於7月13日主動開閘輕堰分蓄洪水，否則追究領導責任。

如果沒有今年罕見的鄱陽湖流域性大洪水，單退圩堤這個名詞幾乎要被人遺忘。

國家減災委專家委員會委員、中國水利水電科學研究院防洪減災研究所原所長程曉陶表示，以往人與水爭地，不斷圍湖造田，鄱陽湖的調蓄洪水能力越來越弱，湖區水位也越來越高。1998年洪水之後，國家決定實行退田還湖和移民建鎮，退田還湖分為雙退和單退。

「雙退圩堤」是退人又退田，「單退圩堤」退人不退田，民眾要搬出圩區，但土地可以耕種，低水位時在堤內種養，高水位時要主動開閘進洪，在堤內蓄洪。為此，各地專門根據1998年洪水測算出了一個進洪水位，只要水位觸碰了這條「紅線」，必須要主動開閘進洪。但在1998年之後，這項制度幾乎從未被啟用，直到這次「在實在覺得守不住的情況下，被動開閘。」

進洪 觸碰紅線就啟動

在程曉陶看來，如果鄱陽湖長期維持高水位，湖區圩堤受特殊地質所限，長時間泡在水裡，想守住非常困難，不如主動開閘進洪，讓堤壩兩側的水壓逐步平衡，既能保堤，又給村民留些撤退時間，總體帶來的損失比被動決堤要小一些。也就是說，堵不如疏。

按江西省防指要求，保護農田面積1萬畝以下且受（鄱陽）湖水控制的單退圩堤，進洪水位為湖口站水位20.5米。在滿足進洪水位的條件下，必須進洪。保護農田面積1萬畝及以上且受（鄱陽）湖水控制的單退圩堤，進洪水位為湖口站水位21.68米。當地政府應在水位未達進洪水位前，積極組織群眾搶收稻谷，保住既有農業成果。

程曉陶指出，萬畝以上的圩區數量少，但影響範圍廣，進洪的損失也更大，因此需要靈活處理。但13日的文件強調所有單退圩一律開閘，可見「水位已經逼到這個份上」。

本次文件中的相關實施細則，早在2002年時就已規定。當年5月，江西省頒布了《江西省平垸行洪、退田還湖工程措施總體實施方案》，不僅規定20.5米和21.68米兩條進洪線，還要求萬畝以上圩堤各建有一座進出洪閘和一座滾水壩，萬畝以下圩堤各建一座進出洪閘，即「小圩先分洪、大圩後分洪」。

保命 該棄則棄快轉移

在鄱陽湖東北岸的江西省九江市都昌縣，24個鄉鎮中有21個瀕臨鄱陽湖，全縣共有89座重點圩堤中，其中有64座屬單退圩堤。都昌縣應急管理局黨組成員袁旭平說，目前所有單退圩堤已全面進洪，共轉移3萬多人。

都昌縣應急管理局一位工作人員對透露，都昌縣其實並非在達到進洪水位時開閘，而是等水位超過22米以後，才開始分由進洪。「一開始還是想盡量守住，但因水位實在太高了，有些壩已經開始漫過頂部。」他說。

都昌縣報災核災辦公室一名工作人員表示，據初步統計，開閘後全縣損失約2億元，主要是農業損失，很多農田來不及搶收。

截至7月12日晚，鄱陽湖區185座單退圩堤中，已有153座進洪運用，進洪量約20億立方米，經江西省防指測算，實際降低鄱陽湖水位20至25厘米。13日全部單退圩堤開閘後，可再降低鄱陽湖區水位約5厘米，減輕鄱陽湖及長江九江段的防洪壓力。

在1998年之後，這是江西首次在全省範圍內對單退圩堤進行強制開閘進洪。程曉陶指出，今年抗洪告訴我們的經驗就是：能守則守，該棄則棄。(中國新聞組整理)