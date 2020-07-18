前波才走...長江第2號洪水形成

觀音閣已有七百年歷史，裸露時可見其下方的紅磚和岩石。圖／截自百度

大陸水患一波未平、一波又起。長江水利委員會水文局昨天上午發布，今年長江第二號洪水已在長江上游形成。

今年長江一號洪峰在七月二日發布，日前已安全通過三峽和沿江的武漢、江西、安徽。但近來受上游強降雨影響，長江幹流及三峽區間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲，昨天上午十時來到每秒五萬立方公尺，出庫流量為每秒三點二二萬立方公尺。

根據大陸「全國主要江河洪水編號規定」，已達到洪水編號標準，「長江二○二○年第二號洪水」在長江上游形成。十七日晚廿時三峽水庫最大入庫流量達到每秒五點五萬立方公尺。

根據氣象預報，十七至二十日，長江流域還會有強降雨，強雨區將緩慢東移南壓，烏江、三峽區間、長江中下游幹流附近、洞庭湖水系西北部都會有大雨到暴雨。

根據大陸應急管理部的統計，七月以來洪澇災害已造成江西、安徽、湖北、湖南、重慶、貴州等二十四省（區、市）二千萬人次受災，廿三人死亡失蹤；一點二萬間房屋倒塌；直接經濟損失達人民幣四九一點八億元（約新台幣二千○七十一億元）。