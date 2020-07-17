3.15晚會揭發過期麵包改標 南昌漢堡王繼續賣

央視3.15晚會專門打擊黑心商，今年連國際連鎖企業漢堡王也上了「黑名單」。節目報導，江西南昌的幾家漢堡王分店，不但會使用過期的麵包，在製作漢堡的過程中，店員會煞費心機地操作，就為了少放一片番茄，或者一片芝士。

觀察者網報導，在南昌市漢堡王紅谷灘天虹店，當班經理發現麵包到期後，會吩咐員工更換標籤，隔天再將這批過了保質期的麵包拿出來，做成漢堡賣給顧客。即便到了食物容易發霉變質的夏天，保質期照改不誤。

在漢堡王南昌王府井店，不僅過期麵包被修改標籤再銷售，過期的南美風味雞腿排同樣被要求修改標籤，延長保質期。

有員工說：「有一次發霉了，是因為麵包放太久了。」南昌市漢堡王銅鑼灣店店長說：「總部也知道。對啊，人家都是從基層做起，當店長當了多少年了。」外送平台的留言區，有不少食客反映漢堡王的食材不新鮮、漢堡缺斤短兩，甚至有顧客吃了以後拉肚子。

節目播出後，漢堡王公司回應，已立即成立工作組並對相關餐廳進行停業整頓調查，報導中提及的江西南昌餐廳，與「顧客為王」的企業宗旨嚴重背離，辜負了廣大消費者對漢堡王的信任，對此漢堡王表示深深的歉意，將全力配合政府部門進行調查，並對該事件進行嚴肅處理並引以為戒。