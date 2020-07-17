3.15晚會踢爆山東即墨海參養殖場 放劇毒敵敵畏

央視3.15晚會每年都會揭露社會中侵犯消費者權益的商家或產品，今年點名山東即墨的海參養殖場、江西南昌漢堡王、嗨學網退費難、寶駿560變速箱故障投訴無處、萬科尚城精裝房漏成水簾洞、趣頭條屢現違規廣告等問題。

山東即墨的海參養殖場被指飼養時投放劇毒農藥敵敵畏，還使用南方海參冒充北方海參。節目一播出，天貓立刻將相關產品下架，即墨當局也宣示將嚴加管制，打擊非法行為。

觀察者網報導，山東即墨是中國主要海參養殖區域之一，某個養殖池塘邊被發現堆放著近百個玻璃瓶，上面寫著：敵敵畏。據了解，即使當地規模較大的海參養殖基地「恆生源」，基地內的養殖戶也常用到敵敵畏。

養殖戶坦言，為了清除不利海參生長的其他生物，會往池塘裡加入敵敵畏。難到不怕將海參殺死嗎？有獸藥店老闆表示，「海參抗藥性是最厲害的，敵敵畏都毒不死」。也有養殖戶表示，他們在養殖過程中也常用到抗生素等各種獸藥原粉。

此外，到了海參苗出苗的時間，來即墨收購海參苗的，大都是來自南方的商人。從業者透露了一個鮮為外人所知的行業秘密：海參養成後，還會再次大費周折拉回北方市場加工、銷售。

由於真正的北方海參生長周期長，肉質緊實，價格高，而南方海參生長周期短，價格低，一般消費者很難辨別，因此不少商家都會用南方海參冒充北方海參。有業內人士透露：「銷路都靠北方人，市場裡面，80%是我們南方海參。」

節目播出後，恆生源天貓旗艦店立刻下架海參產品，但蔬菜等產品仍在出售。

山東青島市即墨區官方微博表示，對於海參養殖戶違規使用農藥等問題高度重視，將責成即墨區農業農村局、市場監管局、自然資源局、公安分局聯合檢查，依法處理。