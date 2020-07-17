不救女孩會後悔一輩子 時尚博主制止性侵耳朵被咬掉

世界日報 / 中國新聞組／上海17日電
上海知名時尚造型師李先生（化名）日前在微博爆料稱，日前他在人行道上逗貓，突然聽到身後傳來女孩呼救聲，回頭看到一個男子將一名女生壓在地上亂親。示意圖。本報資料照片
上海知名時尚造型師李先生（化名）日前在微博爆料稱，日前他在人行道上逗貓，突然聽到身後傳來女孩呼救聲，回頭看到一個男子將一名女生壓在地上亂親。示意圖。本報資料照片

上海知名時尚造型師李先生（化名）日前在微博爆料稱，日前他在人行道上逗貓，突然聽到身後傳來女孩呼救聲，回頭看到一個男子將一名女生壓在地上亂親。他連忙上前將男子拉起，哪知對方張口就咬，他三分之一的左耳被咬掉，隨後該男子逃之夭夭。

揚子晚報報導，李先生就醫後被告知，耳朵無法修復，需要換掉整個耳朵還要進行開顱手術。由於事發在監控死角，嫌犯至今未歸案。警方表示目前案件正在進一步偵查中。

據報導，李先生表示不後悔當時的選擇，破損耳朵是自己勇氣的見證，「如果再來一次，我還是會毫不猶豫地上前，如果不救她，我會後悔一輩子！」

李先生說，事發當天是他37歲生日，這也是一個讓他終身難忘的生日。

報導指出，據李先生敘述，6月26日凌晨，他參加完朋友聚會，行至上海鉅鹿路附近時看到一隻流浪貓。李先生自己也養貓，所以蹲下逗貓玩。這時，他突然聽到女生的尖叫聲，似乎在呼救。「我轉過頭就看到，一名女孩被一個上身赤裸的男子壓倒在地，男子在她下腹部亂親，女孩一邊掙扎一邊哭喊。」他趕快衝過去，一手拉脖子，一手拉肩膀，和另外兩個人合力才把那男的拽起來。

男子被拽開後突然咬住李先生的左耳，當時耳朵一陣劇痛，一切發生得太快，根本來不及反應。隨後李先生到醫院就醫，醫生告訴他，耳朵三分之一被咬掉，在醫生建議下，李先生向警方報警。「第二天警察給我打電話，案發地點是監控死角，沒拍到事發經過。」

整形科醫生告訴他，耳朵無法修復，要換掉整個耳朵，做開顱手術，且要等兩年半。李先生哽咽地說，他是一名時尚造型師、國際奢侈品顧問，帶著殘缺的耳朵從事美學工作讓他無法接受。

報導稱，李先生說那段時間很難熬，在一遍遍的肯定與否定之間，他還是堅定自己當初的做法，破損耳朵是自己勇氣的見證：「如果不救她，我會後悔一輩子。」

在朋友建議下，李先生決定發帖把事情原委說出來，「我終究要開始正常的工作和生活，我沒辦法一次次地跟別人解釋我的耳朵怎麼了。」看到李先生的帖子後，網友們紛紛力挺：「別讓平凡的英雄流血又流淚」、「美麗的不止皮囊，更是心靈啊」、「斷臂的維納斯也是美神」。

耳朵 修復 上海

延伸閱讀

Apple News、News+正式推出有聲內容 讓使用者用耳朵「閱讀」新聞

富裕精英被指控性侵 埃及再掀MeToo運動

強盜性侵逃21年 避疫返台被逮 判刑13年　

四川14歲少女遭企業家性侵 懷孕跳樓

相關新聞

客流量暴增10倍 港人北上避疫深圳喊吃不消

香港新冠肺炎疫情第三波爆發，深圳特區報引述深圳邊檢人員受訪時表示，有香港人因此北上避疫，客流量暴增10倍，造成當地口岸壓...

停業175天 低風險區電影院下周重開

中國國家電影局網站16日發布「關於在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知」，允許低風險地區於7月20日恢復開放營業，中高風險地區暫不開放。這意味停業175天的電影院終於要開門營業了。

3.15晚會揭發過期麵包改標 南昌漢堡王繼續賣

央視3.15晚會專門打擊黑心商，今年連國際連鎖企業漢堡王也上了「黑名單」。節目報導，江西南昌的幾家漢堡王分店，不但會使用過期的麵包，在製作漢堡的過程中，店員會煞費心機地操作，就為了少放一片番茄，或者一片芝士。

3.15晚會踢爆山東即墨海參養殖場 放劇毒敵敵畏

央視3.15晚會每年都會揭露社會中侵犯消費者權益的商家或產品，今年點名山東即墨的海參養殖場、江西南昌漢堡王、嗨學網退費難、寶駿560變速箱故障投訴無處、萬科尚城精裝房漏成水簾洞、趣頭條屢現違規廣告等問題。

不救女孩會後悔一輩子 時尚博主制止性侵耳朵被咬掉

上海知名時尚造型師李先生（化名）日前在微博爆料稱，日前他在人行道上逗貓，突然聽到身後傳來女孩呼救聲，回頭看到一個男子將一名女生壓在地上亂親。他連忙上前將男子拉起，哪知對方張口就咬，他三分之一的左耳被咬掉，隨後該男子逃之夭夭。

「退水至少得3個月」 鄱陽湖周邊居民開始水上持久戰

江西洪澇災害升級，已遭受洪水侵害的區域水位仍沒降低，大片民房浸泡在水中。南方周末報導指出，南方退水「至少得三個月」，居民買了船，還有的做起船夫生意，雜貨店賣起救生衣，鄱陽村民生活開始水上持久戰。

中國中科院核安所90名科研員集體離職 女員工驚恐哭了

中國科學院核能安全技術研究所近日爆出90多名科研人員集體辭職，中國科學院合肥物質科學研究院表示，他們是被挖走的。有媒體稱，因為院方沒錢，人才就走了。還有一個說法是，該所集體辭職事件的導火索，是院方強制更換保安，科研人員認為自身權益被侵犯。

中國官媒點名腐敗「硬通貨」 茅台1天市值蒸發1739億人民幣

被官媒點名官場腐敗的貴州茅台，昨天股價重挫，跌幅達7.9%，較前一個交易日市值蒸發人民幣1739.94億元（約248.9億美元）。

暴雨襲重慶 山泥傾瀉2死4失蹤

7月15日晚上到16日上午，重慶多地遭遇暴雨襲擊，城區部分街道積水深達1.5米，還有洪水湧入辦公樓。暴雨在當地引發至少三宗山泥傾瀉事故，造成2人死亡，4人失蹤。

大陸首次火星任務即將展開 「天問一號」近期發射

大陸首次火星探測任務即將展開。中國國家航天局17日宣布，長征五號遙四運載火箭當日已在中國文昌航天發射場完成技術區總裝測試...

時隔半個月 長江2020年第2號洪水又在上游形成

大陸連日豪雨不斷，繼2日長江第1號洪水形成後，大陸官方17日宣布，「長江2020年第2號洪水」已在上游形成，三峽大壩入庫...

長江第2號洪水來了！17日上午已在上游形成

大陸水患一波未平、一波又起。長江水利委員會水文局公告，根據「全國主要江河洪水編號規定」，水利部長江水利委員會水文局17日...

熱門新聞

大陸「神童」何其多！又有兩名小學生研究癌症獲獎

新聞幕後：台港官方不能說的秘密 被阿通師戳破了

內容變苛！一中同意書 逼退我駐港代表

結紮夫想要兒子要妻與鄰居「借精生子」 連生三女他拒絕撫養

四川14歲少女遭企業家性侵 懷孕跳樓

面對制裁威脅 林鄭月娥：在美國無資產，也不嚮往美國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。