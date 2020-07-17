不救女孩會後悔一輩子 時尚博主制止性侵耳朵被咬掉

上海知名時尚造型師李先生（化名）日前在微博爆料稱，日前他在人行道上逗貓，突然聽到身後傳來女孩呼救聲，回頭看到一個男子將一名女生壓在地上亂親。他連忙上前將男子拉起，哪知對方張口就咬，他三分之一的左耳被咬掉，隨後該男子逃之夭夭。

揚子晚報報導，李先生就醫後被告知，耳朵無法修復，需要換掉整個耳朵還要進行開顱手術。由於事發在監控死角，嫌犯至今未歸案。警方表示目前案件正在進一步偵查中。

據報導，李先生表示不後悔當時的選擇，破損耳朵是自己勇氣的見證，「如果再來一次，我還是會毫不猶豫地上前，如果不救她，我會後悔一輩子！」

李先生說，事發當天是他37歲生日，這也是一個讓他終身難忘的生日。

報導指出，據李先生敘述，6月26日凌晨，他參加完朋友聚會，行至上海鉅鹿路附近時看到一隻流浪貓。李先生自己也養貓，所以蹲下逗貓玩。這時，他突然聽到女生的尖叫聲，似乎在呼救。「我轉過頭就看到，一名女孩被一個上身赤裸的男子壓倒在地，男子在她下腹部亂親，女孩一邊掙扎一邊哭喊。」他趕快衝過去，一手拉脖子，一手拉肩膀，和另外兩個人合力才把那男的拽起來。

男子被拽開後突然咬住李先生的左耳，當時耳朵一陣劇痛，一切發生得太快，根本來不及反應。隨後李先生到醫院就醫，醫生告訴他，耳朵三分之一被咬掉，在醫生建議下，李先生向警方報警。「第二天警察給我打電話，案發地點是監控死角，沒拍到事發經過。」

整形科醫生告訴他，耳朵無法修復，要換掉整個耳朵，做開顱手術，且要等兩年半。李先生哽咽地說，他是一名時尚造型師、國際奢侈品顧問，帶著殘缺的耳朵從事美學工作讓他無法接受。

報導稱，李先生說那段時間很難熬，在一遍遍的肯定與否定之間，他還是堅定自己當初的做法，破損耳朵是自己勇氣的見證：「如果不救她，我會後悔一輩子。」

在朋友建議下，李先生決定發帖把事情原委說出來，「我終究要開始正常的工作和生活，我沒辦法一次次地跟別人解釋我的耳朵怎麼了。」看到李先生的帖子後，網友們紛紛力挺：「別讓平凡的英雄流血又流淚」、「美麗的不止皮囊，更是心靈啊」、「斷臂的維納斯也是美神」。