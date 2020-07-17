客流量暴增10倍 港人北上避疫深圳喊吃不消

香港新冠肺炎疫情第三波爆發，深圳特區報引述深圳邊檢人員受訪時表示，有香港人因此北上避疫，客流量暴增10倍，造成當地口岸壓力驟增。

報導指出，近來經深圳灣入境深圳的旅客日流量達3,000人次左右，相比前段時間日均入境300人，人數明顯增加。目前深圳灣口岸入境壓力比較大，深圳的隔離酒店也超負荷運作。

在幾百平方公尺的分流點，因為天氣炎熱已搭起臨時帳篷，入境旅客大都是學生和家長。一名蔡姓家長表示，孩子在香港上學，平時就在香港居住，由於這幾天學校放假，她就帶孩子回到深圳的家裡。

深圳灣口岸現場指揮部指揮長、南山區應急管理局四級調研員彭耀玖表示，由於旅客增多，200多名工作人員要忙到很晚，甚至到凌晨3點左右，由於旅客增多，目的地為深圳及廣東省的旅客在深圳隔離；省外人員分流到東莞，每天500至600人，由深圳派出車輛運送到指定隔離酒店，目前分流車輛基本每15分鐘一班。

深圳灣邊檢站執勤二隊副隊長丘麗青表示，近日香港出現多個本地疫情病例，香港教育局7月14日向全港學校發信，進一步收緊學校防疫措施，務求儘快開始放暑假。受此影響，深圳灣口岸入境客流增加明顯，7月13日至15日，日均查驗入境旅客約3,000人次。

深圳目前仍對經深圳口岸入境旅客，實施集中隔離醫學觀察14天的政策。