「退水至少得3個月」 鄱陽湖周邊居民開始水上持久戰

江西洪澇災害升級，已遭受洪水侵害的區域水位仍沒降低，大片民房浸泡在水中。南方周末報導指出，南方退水「至少得三個月」，居民買了船，還有的做起船夫生意，雜貨店賣起救生衣，鄱陽村民生活開始水上持久戰。

鄱陽湖西岸一片澤國，沅公村沿西岸大堤決口後，村民黃元章的家被洪水淹沒。他做竹編生意，家裡的板材設備隨著洪水漂出來。他買了一艘帶馬達的塑料艇子，想把泡在水裡的家當撈一撈。

孰料大水肆虐，不少村民住在被水浸泡的樓房內，每天需到對岸補給淡水，買生活必需品。他一趟又一趟運送村民，鄉親們不好意思，會丟下五元十元的辛苦費。再後來，附近誰家有過河需求，都打電話找他幫忙。黃元章乾脆兼職做起船夫生意。

漸漸河裡的船多起來，業務五花八門，大船聚集在橋頭等幾個大的渡口，主要以搬運生活物資為主，小船則在幾個決堤處游弋，方便人員接駁。

赤嶺村的家庭主婦吳紅英開了一家網購平台，洪水一來，貨進不來了，為了做好服務，吳紅英每天雇一艘船，到橋頭拿貨，再挨戶分發；口耳相傳，隔壁村的熟人也通過她的平台買東西，她就需要駕船走街串巷，隔著二樓的欄杆，給陽台上遞東西。

1998年剛好100天才退水。吳公村村民吳義寶剛買回一條小船，他說，自己做好了打持久戰的準備。他備了一些大米，乾淨淡水要每天划船過去灌裝，房子一樓不能住，就睡三樓、四樓，唯一比較麻煩的事情，是擔心煤氣罐用完之後，換煤氣會比較麻煩。

過了原本最為繁華的橋頭到西岸，只剩下岸堤邊上為數不多的幾棟房子沒有被淹。其中一家勞保雜貨店，緊急進貨了一批救生衣，30元一件。女老闆說，橋頭位置仍然是人流密集的地方，每天人來人往，上來詢問最多的是有沒有救生衣。女老闆說，每天那麼多艘船過河，有不少老人、小孩、婦女，穿件救生衣心裡踏實。

鄱陽湖從不缺魚，被大水圍困，不少村民拿起漁網，隨便撒兩下，便會捕捉到不少鮮魚，這幾日頓頓吃魚。可是缺乏青菜、水果，漸漸地，零星也有村民在村口擺攤售賣種類暫還單一的蔬菜了。

不過，要打持久戰，沒有水電供應，生活方面始終是個難題。「更為害怕的是，暴雨隨時在路上，這水位，不知道是會降低，還是上升。上半年是疫情，下半年發大水，這一年算是完了。」一位村民說。