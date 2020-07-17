中國中科院核安所90名科研員集體離職 女員工驚恐哭了

中國科學院核能安全技術研究所近日爆出90多名科研人員集體辭職，中國科學院合肥物質科學研究院表示，他們是被挖走的。有媒體稱，因為院方沒錢，人才就走了。還有一個說法是，該所集體辭職事件的導火索，是院方強制更換保安，科研人員認為自身權益被侵犯。

核安所是中國科學院合肥物質科學研究院下屬研究所。16日，有媒體報導稱，中國科學院合肥物質科學研究院90多名科研人員離職。報導引用一名內部人士的表述稱，離職人員集中於合肥研究院核能安全技術研究所，其中大多數是博士畢業，並擁有事業編制。時間均在今年年內，離職原因似與待遇並無直接關聯。

中國經營報報導，6月28日晚，合肥物質科學研究院一名中層幹部證實，已有90餘名科研人員辭職，均為中科院合肥研究院核能安全技術研究所職工。該中層幹部表示：「核安所最高峰的時候有500人，這幾年人才快速流失，去年開始只有200個人了。這下90多個人辭職，現在就剩100人左右。」

至於人才流失原因，他說：「核安所原先是一個搞核材料的研究室，之後擴張成一個研究所，攬下國家的幾個大項目。但這兩年申請不到大的科研項目，沒有錢，人才就走了。核安所每年離職率是我們院最高的。」

據報導，一名疑似核安所職工的用戶在社交媒體上寫道：「院方不在任何提前溝通情況下拆門禁，還有不少保安巡邏，把研究所前後門鎖住，對科研人員沒有一點尊重，有些女同事都驚恐哭了。」

另據澎湃新聞報導，7月16日，中科院合肥物質科學研究院人事處一名負責離職管理的工作人員表示，這90多名科研人員確實是被挖走的，但離職屬於正常人員流動。

工作人員表示，合肥物質科學研究院體量很大，是中科院下屬規劃最大的單位之一，辭職是部分職工個人選擇，「基本上都是到相關的技術成果投資公司去工作，都辦理了正常的辭職手續」。

核安所官網顯示，吳宜燦是核能安全技術研究所所長，負責研究所戰略規畫工作。2019年11月22日，吳宜燦研究員當選為中國科學院院士。