中國中科院核安所90名科研員集體離職 女員工驚恐哭了

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電
集體辭職現場。圖／取自微博
集體辭職現場。圖／取自微博

中國科學院核能安全技術研究所近日爆出90多名科研人員集體辭職，中國科學院合肥物質科學研究院表示，他們是被挖走的。有媒體稱，因為院方沒錢，人才就走了。還有一個說法是，該所集體辭職事件的導火索，是院方強制更換保安，科研人員認為自身權益被侵犯。

核安所是中國科學院合肥物質科學研究院下屬研究所。16日，有媒體報導稱，中國科學院合肥物質科學研究院90多名科研人員離職。報導引用一名內部人士的表述稱，離職人員集中於合肥研究院核能安全技術研究所，其中大多數是博士畢業，並擁有事業編制。時間均在今年年內，離職原因似與待遇並無直接關聯。

中國經營報報導，6月28日晚，合肥物質科學研究院一名中層幹部證實，已有90餘名科研人員辭職，均為中科院合肥研究院核能安全技術研究所職工。該中層幹部表示：「核安所最高峰的時候有500人，這幾年人才快速流失，去年開始只有200個人了。這下90多個人辭職，現在就剩100人左右。」

至於人才流失原因，他說：「核安所原先是一個搞核材料的研究室，之後擴張成一個研究所，攬下國家的幾個大項目。但這兩年申請不到大的科研項目，沒有錢，人才就走了。核安所每年離職率是我們院最高的。」

據報導，一名疑似核安所職工的用戶在社交媒體上寫道：「院方不在任何提前溝通情況下拆門禁，還有不少保安巡邏，把研究所前後門鎖住，對科研人員沒有一點尊重，有些女同事都驚恐哭了。」

另據澎湃新聞報導，7月16日，中科院合肥物質科學研究院人事處一名負責離職管理的工作人員表示，這90多名科研人員確實是被挖走的，但離職屬於正常人員流動。

工作人員表示，合肥物質科學研究院體量很大，是中科院下屬規劃最大的單位之一，辭職是部分職工個人選擇，「基本上都是到相關的技術成果投資公司去工作，都辦理了正常的辭職手續」。

核安所官網顯示，吳宜燦是核能安全技術研究所所長，負責研究所戰略規畫工作。2019年11月22日，吳宜燦研究員當選為中國科學院院士。

對此，不少中國網民留言要求相關單位一定要嚴查集體離職原因，因為「這些人是核能研究所的，他們這麼多人要涉及多少機密啊！」有人則質疑所方的回應「90多個人離職屬於正常流動？這說法誰信？」要求所方說清楚原因。也有網民稱「走了這麼多科研人員，人才沒了，要想想為什麼會這樣？」

中國科學院核能安全技術研究所。圖／取自微博
中國科學院核能安全技術研究所。圖／取自微博

離職 核能

延伸閱讀

中國科學院合肥核安研究所 爆集體辭職風波

數字對了就離職！威力彩中獎號碼出爐 獎金衝18.3億

保守派編輯辭職 譴責紐時左派橫行

影／館長直播稱女教練性騷擾男教練 今出庭否認誹謗

相關新聞

大陸首次火星任務即將展開 「天問一號」近期發射

大陸首次火星探測任務即將展開。中國國家航天局17日宣布，長征五號遙四運載火箭當日已在中國文昌航天發射場完成技術區總裝測試...

客流量暴增10倍 港人北上避疫深圳喊吃不消

香港新冠肺炎疫情第三波爆發，深圳特區報引述深圳邊檢人員受訪時表示，有香港人因此北上避疫，客流量暴增10倍，造成當地口岸壓...

「退水至少得3個月」 鄱陽湖周邊居民開始水上持久戰

江西洪澇災害升級，已遭受洪水侵害的區域水位仍沒降低，大片民房浸泡在水中。南方周末報導指出，南方退水「至少得三個月」，居民買了船，還有的做起船夫生意，雜貨店賣起救生衣，鄱陽村民生活開始水上持久戰。

中國中科院核安所90名科研員集體離職 女員工驚恐哭了

中國科學院核能安全技術研究所近日爆出90多名科研人員集體辭職，中國科學院合肥物質科學研究院表示，他們是被挖走的。有媒體稱，因為院方沒錢，人才就走了。還有一個說法是，該所集體辭職事件的導火索，是院方強制更換保安，科研人員認為自身權益被侵犯。

中國官媒點名腐敗「硬通貨」 茅台1天市值蒸發1739億人民幣

被官媒點名官場腐敗的貴州茅台，昨天股價重挫，跌幅達7.9%，較前一個交易日市值蒸發人民幣1739.94億元（約248.9億美元）。

暴雨襲重慶 山泥傾瀉2死4失蹤

7月15日晚上到16日上午，重慶多地遭遇暴雨襲擊，城區部分街道積水深達1.5米，還有洪水湧入辦公樓。暴雨在當地引發至少三宗山泥傾瀉事故，造成2人死亡，4人失蹤。

時隔半個月 長江2020年第2號洪水又在上游形成

大陸連日豪雨不斷，繼2日長江第1號洪水形成後，大陸官方17日宣布，「長江2020年第2號洪水」已在上游形成，三峽大壩入庫...

長江第2號洪水來了！17日上午已在上游形成

大陸水患一波未平、一波又起。長江水利委員會水文局公告，根據「全國主要江河洪水編號規定」，水利部長江水利委員會水文局17日...

大陸小學生研究抗腫瘤獲獎惹議 武漢科協：能獨立完成

湖北兩名小學生以研究茶多酚主要成分「EGCG」抗腫瘤效果，獲得一科研獎項，不過該研究被大陸網民質疑造假。武漢科協17日發...

豪雨成災 湖北派直升機空投巨石封堵潰堤

大陸連日降雨成災，湖北陽新縣富河幹堤葵賽湖段下垸出現一處潰口，導致6,500多畝農田被淹。為儘快完成救災工作，官方派出直...

廣州直播之都 畢業季徵才熱門

網路直播催生新型人才需求，衍生職業百花齊放。在廣州，直播成為今年畢業季的熱詞，不少大學生求職直播相關崗位，有的畢業生剛入...

中國海洋貝類展 山東博物館登場

「三千玲瓏—中國海洋貝類展」16日在山東博物館開展。

熱門新聞

大陸「神童」何其多！又有兩名小學生研究癌症獲獎

新聞幕後：台港官方不能說的秘密 被阿通師戳破了

內容變苛！一中同意書 逼退我駐港代表

結紮夫想要兒子要妻與鄰居「借精生子」 連生三女他拒絕撫養

四川14歲少女遭企業家性侵 懷孕跳樓

面對制裁威脅 林鄭月娥：在美國無資產，也不嚮往美國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。