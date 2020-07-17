中國官媒點名腐敗「硬通貨」 茅台1天市值蒸發1739億人民幣

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電
貴州茅台。圖／取自知乎
貴州茅台。圖／取自知乎

被官媒點名官場腐敗的貴州茅台，昨天股價重挫，跌幅達7.9%，較前一個交易日市值蒸發人民幣1739.94億元（約248.9億美元）。

人民日報海外版編輯部微信公眾號「學習小組」15日晚間發出題為「變味的茅台，誰在買單？」的評論文章指出，貴州茅台機場曾推出「憑機票購2瓶平價茅台」活動，引發各地黃牛頻繁飛至，因為人民幣1499元的飛天茅台，轉手就能有近千元的利潤。一些黃牛描述，只要資金充足，「一個月賺200萬，完全不成問題」。

評論稱，茅台搶手，人盡皆知，但巨大的商業利益，也潛藏著「致命誘惑」。

評論列舉多名涉及茅台貪腐而落馬的高官實例稱，茅台頻頻在這些案子現身，成為官場腐敗的「硬通貨」，是因為「喝茅台有面子，藏茅台有價值，送茅台有位子」。在眾多腐敗案件中，那些收受茅台的官員，有很大一部分品嘗不出茅台酒的獨特醬香，令他們上癮的是「權力的滋味」。

評論強調，「酒是用來喝的，不是用來炒的，更不是用來腐的」。人們樂於見到茅台酒的品牌價值得到市場真金白銀的肯定，但其品牌溢價的成分中，必須要剔除「腐敗」這個成分。

評論最後稱，酒本無罪，人之過也。無論是貴州茅台、西藏蟲草、新疆和田玉，還是其他名貴的特產，「都要讓商品價值回歸市場，不再成為權力的供品」，頗有為近來過熱股價進行降溫的意味。

綜合和訊網、新浪財經報導，今年貴州茅台股價漲幅驚人，從3月19日低點人民幣943.08元，到7月13日一度漲到1787元的歷史新高價位。

6月22日，茅台市值超越可口可樂，躍居全球食品飲料第一名。隔天，茅台市值人民幣1.85兆元超越工商銀行，成為股王。據報導，茅台自2001年上市迄今，股價已經上漲298倍，是中國當之無愧的大牛股。

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