暴雨襲重慶 山泥傾瀉2死4失蹤

7月15日晚上到16日上午，重慶多地遭遇暴雨襲擊，城區部分街道積水深達1.5米，還有洪水湧入辦公樓。暴雨在當地引發至少三宗山泥傾瀉事故，造成2人死亡，4人失蹤。

受暴雨影響，重慶市萬州區五橋鎮紅星街道十多幢房屋被淹，街面水深約1.5至2米，有1050戶群眾受困。當地政府向武警官兵求援，幫忙轉移受災群眾及物資。忠縣三匯鎮暴雨引發的山洪導致場鎮被淹，梁平河水上漲倒灌，淹沒了觀音洞景區入口。還有洪水直接沖進辦公樓。中新網報導，在武警官兵到達受災地域一小時後，已轉移群眾29名，其中包含1名孕婦、10名老人、4名孩童。

此外，重慶市開州區敦好鎮發生三宗山泥傾瀉事故，造成2人死亡、4人失蹤。其中雲門村5組山泥傾瀉造成一農戶家垮塌致1死3失蹤；正陽村2組山泥傾瀉，1人被山泥沖走致死；白岩村9組山泥傾瀉導致1人失蹤。