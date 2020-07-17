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大陸小學生研究抗腫瘤獲獎惹議 武漢科協：能獨立完成

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
湖北2名小學生的「喝茶研究」被質疑是掛名、造假，大陸網民更諷神童何其多。圖／取自微博
湖北2名小學生的「喝茶研究」被質疑是掛名、造假，大陸網民更諷神童何其多。圖／取自微博

湖北兩名小學生以研究茶多酚主要成分「EGCG」抗腫瘤效果，獲得一科研獎項，不過該研究被大陸網民質疑造假。武漢科協17日發布調查狀況，指出這是在老師演示教學後，學生能夠獨立完成，並從實踐中得出報告結果。

近期大陸科研造假、掛名事件頻繁。據上海澎湃新聞報導，武漢科協指出，這個獲獎作品名為「茶多酚的抗腫瘤實驗研究」，為華中科技大學附屬小學2名學生完成的對比實驗觀察報告。

武漢科協指出，實驗想法是其中一名李姓學生在參加學校的科技節小課題研究活動中向科學老師提出，並在科學老師的建議下，聯繫到從事腫瘤實驗技術工作的醫院實驗技術員作為指導老師，在指導老師的指導下釐清了實驗思路並進行了對比觀察實驗。

聲明稱，2名學生在對比觀察實驗中的動物抓取、稱重、小鼠藥物注射、腫瘤測量等簡單操作，均經指導老師的專門培訓。小鼠的腫瘤剝離操作嚴格按實驗動物操作標準和倫理，在麻醉處死後開展，實驗腫瘤屬於皮下腫瘤，剝離實驗屬簡單基礎操作，在老師演示教學後，學生能獨立完成，並從實踐中得出報告結果。

在青少年科技創新大賽武漢市選拔賽中，按照個人申報、學校推薦、區級初評、市級複評的程序，由專家組對「茶多酚的抗腫瘤實驗研究」等作品進行評審。專家組按分別審核、集中評議的原則，一致認可「茶多酚的抗腫瘤實驗研究」等科技創新成果作品，並建議推薦參加省級競賽。

武漢科協最後並稱，「我們一直致力於培養青少年的科學精神和創新能力，鼓勵中小學生開展科學實驗探究活動，推動社會各界共同促進青少年科學素養的提升。」

不過，大陸網民對這份說明顯然並不買帳，認為這份研究對小學生而言難度太高，聲稱難以置信，並詢問這兩名小學生能否為自己的研究進行答辯。還有網民諷刺，中國現在的小學生比研究生還厲害。

據陸媒上游新聞報導，這兩名獲獎的小學生是姐妹關係，兩人父親為武漢大學基礎醫學院院長李紅良。

腫瘤 武漢 醫學院

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