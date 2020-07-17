豪雨成災 湖北派直升機空投巨石封堵潰堤

大陸連日降雨成災，湖北陽新縣富河幹堤葵賽湖段下垸出現一處潰口，導致6,500多畝農田被淹。為儘快完成救災工作，官方派出直升機空投重達12噸石塊的方式封堵潰口。

據陸媒報導，9日湖北富河幹流率洲管理區（軍墾農場）葵賽湖段下垸出現一處潰口，逐漸擴大至40公尺，6,500多畝農田被淹，損失慘重。由於潰口處附近的路面窄、路基軟，大型機械設備和工程車輛無法抵達，搶險施工難度較大。

湖北陽新縣防指緊急向湖北省應急管理廳請求支援。湖北省應急管理廳立即調遣三架直升機支援，並商調武警機動總隊某支隊官兵100多人，攜帶27台套大型機械裝備緊急馳援，對臨時施工道路拓寬加固碾壓。

為儘快完成封堵，官方決定以空投石塊的方式堵住潰口。執行本次任務的三架直升機分部為米-26、米-171和一架小型直升機。其中，執行拋投任務的米-26直升機是全球仍在服役最重、最大的直升機，最大起飛重量56噸，可一次吊掛15噸載荷。