中老鐵路通達隧道貫通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

經過4年多時間，中老鐵路通達隧道16日貫通。該隧道是中老鐵路玉溪至磨憨段93座隧道中貫通的第73座，至此，玉溪至磨憨段隧道工程已完成95%以上，為中老鐵路全線明年建成通車奠定基礎。　　

中新社報導，通達隧道位於雲南省元江縣與墨江縣交界處，全長11.3公里，隧道最大埋深745米，最小埋深15米，地質條件極其複雜，是國家一級高風險隧道。共穿越4個斷層和1個大斷裂帶，集湧水滑塌、高地應力、高地熱等不良地質條件於一體，安全風險高、施工難度大。　　

中鐵五局玉磨鐵路項目部技術員劉西軍回憶，2019年1月，隧道發生突泥險情，短短10分鐘，突泥量就達到1200立方米，3個月才完成突泥的清理與圍岩加固。時隔一個月，隧道又一次發生險情，6分鐘內突泥量達到1800立方米，施工再次受阻。

據統計，2016年4月施工以來，該隧道共發生大小坍方、溜坍、突泥、湧水80多次。

中國鐵路昆明局集團滇南鐵路建設指揮部副指揮長劉俊成表示，隨著通達隧道的貫通，中老鐵路玉溪至磨憨段隧道建設已經完成95%，橋梁工程完成90%以上，路基土石方工程基本完成，全線鋪軌、站後、站房工程全面啟動，每天有2.6萬名施工人員正全力推進項目建設。　　

中老鐵路全長1000多公里，是主動融入和服一帶一路倡議，推進中國與周邊國家互聯互通的重要基礎設施。全線建成通車後，中國昆明至老撾萬象有望實現夕發朝至。

高地 一帶一路 和服

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