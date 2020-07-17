跨湄公河特大橋 架梁完成
隨著中老鐵路班納漢湄公河特大橋日前完成架梁施工，中老鐵路兩座跨湄公河特大橋架梁施工任務全部完成，為中老鐵路如期建成通車奠定堅實基礎。
新華社報導，承建中老鐵路兩座跨湄公河特大橋的中國中鐵八局管理人員表示，班納漢湄公河特大橋長1652米，墩身高度57.5米，是中老鐵路全線墩身最高、跨度最大的特大橋，施工難度大，安全風險高。
中鐵八局琅勃拉邦梁場項目部黨支部書記張家洪介紹說，項目部承擔班納漢湄公河特大橋的42孔T梁製作、運輸和架設任務。老撾天氣炎熱，又正值雨季，常出現雷暴和強風天氣，運輸距離長達28公里，需經過七隧十橋，給架設任務帶來困難。為保證架梁施工高標準、高質量、高效率推進，項目部認真落實相關要求，在抓好疫情防控的前提下，有力確保班納漢湄公河特大橋架梁施工的順利完成。
中老鐵路在老撾北部古城琅勃拉邦以北兩次跨越湄公河。其中，琅勃拉邦湄公河特大橋連續梁2019年7月28日成功合龍，今年4月23日完成架梁施工；班納漢湄公河特大橋今年4月1日合龍。
中老鐵路是中國「一帶一路」倡議與老撾「變陸鎖國為陸聯國」戰略對接項目，其中老撾段北起老中邊境口岸磨丁，南至老撾首都萬象，全長400多公里。中老鐵路全部採用中國技術標準和管理標準建設，設計時速160公里，為電氣化客貨混運鐵路。工程於2016年12月全面開工，計畫2021年12月建成通車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言