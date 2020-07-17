跨湄公河特大橋 架梁完成

日前網路上流傳一張書本扉頁的照片，作者介紹裡顯示，16歲女孩岑某諾一天能「寫300首詞牌、2000首詩、15000字小說」，已出版三本書，參加四次演講比賽並獲獎。除此之外，岑某諾還是雜誌社記者及品牌創始人。超乎常人的能力引起網友熱議，「乾隆一輩子寫了4萬首，這20天就趕上了？」

2020-07-16 17:50