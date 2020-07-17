大陸鐵路新線 今年將達4400公里

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司表示，今年大陸全國預計開通鐵路新線4400公里左右，其中高鐵2300公里左右。

新華社報導，國鐵集團統計顯示，上半年，大陸全國鐵路115個在建基建大中型項目全面復工復產，累計復工工點超過8000個，進場人員超過60萬人；全國鐵路固定資產投資完成3258億元，超去年同期38億元，同比增長1.2%，其中國家鐵路基建投資完成2451億元，同比增長3.7%。

尤其是二季度，基建投資完成1797億元，同比增長16.4%，在超額完成投資計畫的同時，彌補了一季度投資的虧欠，實現了鐵路投資的逆勢增長，創造了新紀錄。

5月底以來，商合杭高鐵合肥至湖州段、皖贛鐵路蕪湖至宣城段、滬蘇通鐵路、喀左至赤峰高鐵、成昆鐵路米易至攀枝花段擴能改造工程、格爾木至庫爾勒鐵路青海段6條新線開通運營。

截至7月1日，今年鐵路新線開通運營里程已達1178公里，其中高鐵605公里。

下半年，銀西高鐵、京雄城際鐵路河北段、合安高鐵、連鎮高鐵淮鎮段、格庫鐵路新疆段、衢寧鐵路等24個項目有望開通。全年預計開通鐵路新線4400公里左右。

國鐵有關負責人表示，4400公里鐵路建成通車，對統籌疫情防控和經濟社會發展，做好六穩工作、落實六保任務，促進區域經濟社會發展和決戰決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會具有十分重要的意義。

高鐵 疫情

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