廣州直播之都 畢業季徵才熱門

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
直播經濟日益火紅，連義烏工商職業技術學院創意設計學院都為外商創客開設電商直播培訓班。（新華社）
直播經濟日益火紅，連義烏工商職業技術學院創意設計學院都為外商創客開設電商直播培訓班。（新華社）

網路直播催生新型人才需求，衍生職業百花齊放。在廣州，直播成為今年畢業季的熱詞，不少大學生求職直播相關崗位，有的畢業生剛入職不久就已經月薪過萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，疫情期間，直播電商釋放出巨大消費潛力。今年3月，廣州市迅速出台《廣州市直播電商發展行動方案（2020-2022年）》，提出打造直播電商之都。6月6日，首屆直播節（中國．廣州）啟幕，三天內舉辦了超過20萬場直播。

「萬商開播」的新消費場景也讓直播職業人才需求井噴。智聯招聘發布的數據顯示，廣州直播人才招聘數量在春節後全國排名第一，對直播人才需求遠遠領先北京、上海、深圳、杭州等城市。

在智聯等招聘平台搜索發現，目前廣州直播相關職位數量仍然遙遙領先；智聯招聘相關負責人分析，廣州擁有巨大的商品市場，同時直播快速發展，對直播人才需求相當大。　　

廣州服飾品牌企業茵曼和廣州10餘所高校有長期戰略合作，招聘電商人才。7月15日，茵曼聯合眾多天貓商家對接學校開啟直播專場，共計有20多位應屆畢業生到場面試直播相關崗位。

廣州橘子文化傳媒企業負責人李帥表示，公司今年安排7位面試官專門負責主播人才招聘和培訓，目前共約有40多位畢業生入職。

江西妹子花花畢業於浙江的一所院校，因為對護膚美妝頗有研究，被廣州MCN（Multi-Channel Network 多渠道網絡服務商）機構本新文化相中，成為一名直播運營人才，主要負責該機構淘寶直播的把控及活動等，並在6月轉正。花花說，機構近期招了40位畢業生，有的做主播，有的負責直播類文案策劃，她們在前輩的幫傳帶下，已經迅速適應了這行。　　

直播人才收入方面，一家MCN機構負責人透露：「我們這兒應屆大學生已經有月薪過萬元的了」。他表示，做主播只要綜合能力強，能吃苦，底薪加提成的收入很不錯。

目前，廣州各政府部門、企業單位以及相關組織機構在直播人才需求上頻頻牽手。15日，在廣州白雲區青年聯合會與廣州大源電商協會的推動下，「白雲區青年之家大源電商直播站」牌子掛上了大源電商淘寶直播基地，包括該區高校在內的青年學生，將在此資源共享、人才互通。

網路直播 電商 主播

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