廣州直播之都 畢業季徵才熱門

網路直播催生新型人才需求，衍生職業百花齊放。在廣州，直播成為今年畢業季的熱詞，不少大學生求職直播相關崗位，有的畢業生剛入職不久就已經月薪過萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，疫情期間，直播電商釋放出巨大消費潛力。今年3月，廣州市迅速出台《廣州市直播電商發展行動方案（2020-2022年）》，提出打造直播電商之都。6月6日，首屆直播節（中國．廣州）啟幕，三天內舉辦了超過20萬場直播。

「萬商開播」的新消費場景也讓直播職業人才需求井噴。智聯招聘發布的數據顯示，廣州直播人才招聘數量在春節後全國排名第一，對直播人才需求遠遠領先北京、上海、深圳、杭州等城市。

在智聯等招聘平台搜索發現，目前廣州直播相關職位數量仍然遙遙領先；智聯招聘相關負責人分析，廣州擁有巨大的商品市場，同時直播快速發展，對直播人才需求相當大。

廣州服飾品牌企業茵曼和廣州10餘所高校有長期戰略合作，招聘電商人才。7月15日，茵曼聯合眾多天貓商家對接學校開啟直播專場，共計有20多位應屆畢業生到場面試直播相關崗位。

廣州橘子文化傳媒企業負責人李帥表示，公司今年安排7位面試官專門負責主播人才招聘和培訓，目前共約有40多位畢業生入職。

江西妹子花花畢業於浙江的一所院校，因為對護膚美妝頗有研究，被廣州MCN（Multi-Channel Network 多渠道網絡服務商）機構本新文化相中，成為一名直播運營人才，主要負責該機構淘寶直播的把控及活動等，並在6月轉正。花花說，機構近期招了40位畢業生，有的做主播，有的負責直播類文案策劃，她們在前輩的幫傳帶下，已經迅速適應了這行。

直播人才收入方面，一家MCN機構負責人透露：「我們這兒應屆大學生已經有月薪過萬元的了」。他表示，做主播只要綜合能力強，能吃苦，底薪加提成的收入很不錯。

目前，廣州各政府部門、企業單位以及相關組織機構在直播人才需求上頻頻牽手。15日，在廣州白雲區青年聯合會與廣州大源電商協會的推動下，「白雲區青年之家大源電商直播站」牌子掛上了大源電商淘寶直播基地，包括該區高校在內的青年學生，將在此資源共享、人才互通。