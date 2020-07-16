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女子學開車被蚊咬 教車教練竟說「唾液止癢」強吻非禮

香港01 / 記者向樂高／報導
王男多次向陳女毛手毛腳，例如把手搭在陳女的膊頭上，又把頭靠近陳女親吻。（網上圖片）
王男多次向陳女毛手毛腳，例如把手搭在陳女的膊頭上，又把頭靠近陳女親吻。（網上圖片）

學車是學生和教練共處一車單獨相處，中國大陸杭州市一名女子，學車期間被蚊叮咬，想不到教學教練竟藉此偷摸女子，更以「唾液可消毒止癢」為由強吻女子，終於女子忍無可忍報警求助，警方以強制猥褻罪把教學師傅拘捕。

陳姓的當事人日前向杭州市江乾區公安分局彭埠派出所報警，指控駕訓班教練、50歲的王男對其有猥褻的行為。陳女指，她在2019年底，在一家駕訓班報名學車，科目一（筆試）通過之後，一直由王男指導她。

後來夏天來到，天氣漸熱，陳女也換上清爽夏季服飾，不過王男也開始多次毛手毛腳，例如5月初，陳女在王男的指導下開車練習，期間王男 「不經意」地把手搭在陳女的大腿上，還來回撫摸。當時陳女已將王男的手推開，並對王男說不要這樣，但王男仍沒有收斂，反而更加肆無忌憚。

之後，王男多次故意安排陳女獨自一人學車，在最近一次學車時，陳女被蚊子叮咬，王男竟以「唾液可以消毒止癢」為由強吻陳女的膊頭、脖部等等。

之前陳女都因為怕惹事耽誤學車，而一直忍耐，沒有舉報王男，但這次陳女終於忍無可忍，於是到派出所報案。警方從車內的監視器取得王男的罪證，可見他曾把手搭在陳女的膊頭上，又把頭靠近陳女親吻。警方其後在7月7日因涉嫌強制猥褻罪把王男拘捕。

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文章授權轉載自《香港01》

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