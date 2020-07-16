大陸「神童」何其多！又有兩名小學生研究癌症獲獎

繼昆明小學生研究癌症獲獎後，湖北武漢也傳出，當地華中科技大學附屬小學一名三年級和五年級學生，早前也以研究茶多酚主要成分「EGCG」抗腫瘤效果，在大陸「第33屆全國青少年科技創新大賽青少年科技創新成果競賽項目」中獲獎。大陸網友紛紛讚嘆，中國「神童」真是何其多啊！

據北京晚報與上海澎湃新聞報導，武漢這兩名小學生的參賽項目名稱是「茶多酚的抗腫瘤實驗研究」。該研究項目簡介附有兩張圖片，其中一張為整齊排列的20多隻小鼠實驗體，另一張為不同狀態下的不同體積的小鼠腫瘤。網友質疑，「這麽小就敢取小鼠的心肝脾肺腎？」

新華社報導，昆明市某研究所一位科研人員表示，「小鼠成果沒有幾年不可能完成。」

面對外界質疑聲浪，武漢市科協16日回應稱，已獲悉此事，並已介入調查。華中科技大學附屬小學則表示，不了解相關情況，學校現在已經放暑假。

該獲獎項目簡介中提到，「許多專家表示喝茶可以預防癌症，茶多酚是茶葉中主要的活性成分，是一種天然的抗氧化劑。本項目研究主要是為了探索茶葉中茶多酚的主要成分EGCG的抗腫瘤效果，並研究如何在實驗動物中證明喝茶能防癌，從而去驗證喝茶可以抗癌這一說法。」

對於大陸各地頻頻出現「神童」研究癌症的現象，新華社15日在一篇「莫讓孩子的『科學夢』變了味」評論中指出，通過查閱全國青少年科技創新大賽歷年獲獎名單可以發現，類似的「高大上」中小學生研究項目不在少數。

雲南一名科研人員指出，從這些參與評審的專家專業背景、資歷來看，他們要甄別出參賽者是否作假、是獨立研究還是借他人力量，應該非常簡單。

但何以這些全國性比賽的評審專家，沒能發現一些參賽作品明顯已超出中小學生知識能力範圍？對此，目前相關單位都未正面回應。

澎湃新聞報導，雲南省昆明市盤龍區一名小學六年級學生，以研究直腸癌在「第34屆全國青少年科技創新大賽」獲獎，日前遭到眾人質疑後，這名小學生的父親—中國科學院昆明動物研究所研究員陳勇彬15日晚間已在科學網發布道歉信稱，「他過度參與了該項目書文本材料的編撰過程」。

當晚，第34屆雲南省青少年科技創新大賽組委會辦公室也發布通報，決定撤消該項目獎項，收回獎牌和證書。