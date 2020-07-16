研究喝茶抗癌 武漢2小學生也獲獎

又有兩名小學生研究喝茶抗癌獲全國大獎，這兩位來自武漢的小三和小五學生，探索茶多酚成分EGCG抗腫瘤效果，獲得全國青少年科技創新大賽三等獎。網友質疑，實驗要取小鼠的心肝脾肺腎，數據處理還需要很強的醫學基礎，兩位小學生是如何辦到的？

負責項目審核的武漢科學技術館表示，此事正在核實調查，「我們正在查，正在核實。」

新華網報導，查閱歷年獲獎名單發現，類似的「高大上」中小學生研究項目不在少數。

「比賽已經變味了」，在中科院昆明某下屬研究所工作的研究人員表示，之前有朋友請他幫孩子參加這項大賽，他幫孩子設計了一個符合其知識能力水平的項目，沒想到班主任看過後卻連說「太low了」。

他說，「班主任把之前獲獎的項目給我看了一下，我大吃一驚，很多項目至少都是碩士、博士才能完成的」。

昆明市某中學老師指出，與競爭激烈的學科競賽相比，科技創新類大賽難度相對較低。「即便不能直接加分或參加自主招生，把獲獎經歷寫進檔案裡也更好看。另外，很多學生準備出國留學，國外學校尤其重視素質教育，這些獎項在申請時可以成為履歷上漂亮的一筆」。