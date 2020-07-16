昆明小六生研究癌症？家長承認：過度參與

雲南昆明一名小六學生去年以結直腸癌基因療法研究，獲雲南省青少年科技創新成果項目（小學組）一等獎獎項。近日被網友爆料是父母幕後捉刀，引發軒然大波。專家調查後指出，該研究報告不可能是作者本人獨立撰寫，獲獎者相繼被檢舉，輿論要求徹查。學生家長聲明坦承，確實「過度參與」研究，將接受處罰，

綜合媒體報導，一篇名為「C10orf67在結直腸癌發生發展中的功能與機制研究」的報告去年3月獲得昆明市青少年科技創新大賽終評決賽，獲得一等獎；隨後參加全國青少年科技創新大賽，又獲得三等獎。公示中唯一的研究者是雲南省昆明市某小學六年級學生陳某某。對此，網友紛紛提出質疑。

全國青少年科技創新大賽組織委員會秘書處15日發布通報，決定撤消該項目雲南省青少年科技創新成果項目（小學組）一等獎獎項，收回獎牌和證書。

家長也發表說明並道歉，坦承家長本人未充分掌握及領會組委會發布「項目報告必須是作者本人撰寫」的關鍵信息，過度參與了項目書文本材料的編撰過程，使用了大量生物醫學專業術語，給廣大網友和媒體造成了困惑與誤解。

他表示，將上交該項目獲得的獎項，並尊重和服從大賽組委會對該項目獎項的處理意見。

家長指出，在此次輿情中，孩子已承受了極大的精神壓力，為給孩子營造一個健康的成長環境，將虛心接受大家的監督與批評，也真誠地懇求廣大網友和媒體給予寬容和諒解。