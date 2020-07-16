16歲浙女號稱日寫2000首詩 網友酸：比乾隆強

日前網路上流傳一張書本扉頁的照片，作者介紹裡顯示，16歲女孩岑某諾一天能「寫300首詞牌、2000首詩、15000字小說」，已出版三本書，參加四次演講比賽並獲獎。除此之外，岑某諾還是雜誌社記者及品牌創始人。超乎常人的能力引起網友熱議，「乾隆一輩子寫了4萬首，這20天就趕上了？」

綜合媒體報導，女孩的父親岑剛燦表示，宣傳並無誇大成分，女兒的寫作能力都是真實的。至於那幾本書，不是通過出版社公開出版，「是我們自己印出來送給朋友的，不知道被誰給拍照傳到網上了」。

岑某諾今年16歲，是浙江慈溪人，目前還在讀高一。岑剛燦介紹，女兒從小就喜歡學習，特別是詩詞。對於網友的質疑，岑剛燦說，「她如果靜心寫詩，2000首沒有問題。但我們也沒有去突破，我想好好寫一天寫2500首、3000首也不一定」。

岑剛燦說，女兒曾在一次學校組織的挑戰賽中，完成八個半小時寫100首詩的任務。此後，在一次「大考」中，又完成24小時寫2000首的挑戰，「從晚上8點開始考試。24小時計時結束」。

他直言，所謂創作，實際比的是打字速度，「沒有在說詞有多精湛多麼好，他們是以靈感即興發揮的，可能不加修飾，就是以電腦打字的方式，誰能打字更快一點」。

網路上流傳岑某諾的演講視頻，模式多是從剛開始的慷慨激昂轉而潸然淚下，伴隨著伴奏音樂旋律的轉換，觀眾的情緒也被感染。有網友總結為「聽懂掌聲」傳銷式的演講風格。

至於雜誌社記者的身分，岑剛燦也不諱言，「不僅我女兒，我本人也是這家媒體的記者」。他表示，這是一家境外的媒體，社長姓郝，是自己的兄弟，孩子也恰好有言論表達方面的天賦和興趣，所以才有了這個身分。

至於，由岑某某擔任創始人的「宇宙超能量」、「如清麗瑯」等品牌，公司登記的法人代表正是她父親。

對於這樣的「神童」，有網友表示，「平均43秒一首詩，超長待機一整天」「憑一己之力可以輕鬆超越唐宋八大家，難道這是當代詩聖？」，還有網友評論，「女孩身上流淌著南派傳銷的貴族血統」。