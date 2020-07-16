疫後遇大洪水 湖北1,200萬人受災

全國青少年科技創新大賽近日有多項得獎作品被指造假，其中包括一名小六學生憑藉一篇對結直腸癌（大腸癌）基因療法研究報告獲得三等獎，他此前在雲南省青少年科技創新大賽中，亦以同一份研究報告獲得一等獎。惟該研究報告被質疑已是碩士甚至博士研究生的科研水平，一名小六學生根本不可能完成。涉事小六學生的父親在周三（15日）發出公開信致歉，承認是「過度參與」，而雲南省青少年科技創新大賽組委會辦公室同日發出通報，決定撤銷獎項，並收回獎牌和證書。

2020-07-16 10:13