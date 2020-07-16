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疫後遇大洪水 湖北1,200萬人受災

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
圖為武漢龍王廟江灘親水平台日前遭江水淹沒景象。中新社
圖為武漢龍王廟江灘親水平台日前遭江水淹沒景象。中新社

據長江日報報導，湖北省防汛指揮部透露，6月8日入梅以來，截至15日晚8時，災害造成湖北省1,200萬人受災。

湖北省防汛抗旱指揮部透露，17個市（州、直管市），91個縣（市、區）共有1,209.73萬人次受災，因災死亡22人，緊急轉移安置34.3萬人次，緊急生活救助48.19萬人次，農作物的受灾面積約2,100萬畝，其中絕收310萬畝，因災倒塌的房屋6,708間，嚴重損壞達1.13萬間，直接經濟損失人民幣215.8億元。

另，重慶梁平發布豪雨紅色預警，G243國道沿線也有多個鄉鎮受災。

央視新聞網報導，7月15日8時至16日9時重慶梁平區普降豪雨，部分鄉鎮達大暴雨。回龍鎮降水量超過170毫米，何家壩、鹽井口水庫、星橋鎮高都村降水超過150毫米，城區降水量104.9毫米。據監測，梁平區有30個氣象監測網站降水量超過100毫米，達到大暴雨，61個網站降水量超過50毫米達到豪雨以上。

16日9時，梁平區氣象局發布豪雨紅色預警信號，預計未來24小時，降雨天氣將持續。

受强降雨影響，梁平區聚奎鎮老街多處低窪地段被淹，預計水深約50釐米，部分商鋪進水，當地政府正組織人員封鎖被淹路段。

豪雨導致回龍河水位上升，加之回龍鎮地勢較低，暴漲的河水倒灌進了回龍鎮。7月16日，回龍鎮上大部分街道都被洪水覆蓋，最深處接近1.5公尺。

豪雨 暴雨 抗旱

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