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中國大學造假？ 不簽就業協議不發畢業證

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電

為了美化畢業生的就業數據，各地大學造假手段五花八門。校方對學生緊迫盯人，要求提供就業協議，甚至威脅不提供就不發畢業證書。有的老師迫於壓力，還主動幫學生造假。

上海軟科教育信息諮詢公司引述各校提出的年度統計數據顯示，2019年就業率排前1000名的大專院校，第一名是名不見經傳的福建師範大學閩南科技學院，就業率達100%；排名居末的西安體育學院也有86.7%。

綜合騰訊教育、新華網等媒體報導，受疫情影響，中國今年874萬名大學應屆畢業生面對空前嚴峻的就業形勢。

廣東華南理工大學新聞與傳播學院在微信公眾號6月初發布「致校友倡議書」，文中提到，截至5月25日，該院大學應屆畢業生就業率為35.17%（其中簽約率僅14.48%）、碩士生就業率為48.53%。

人力資源網站BOSS直聘發布的「2020應屆生春招求職趨勢報告」顯示，截至今年3月31日，在春招季（2月3日以來）活躍求職的應屆生較去年增加了56%，但企業對應屆生的招聘需求規模比去年下降22%。

光明日報等媒體近日報導，多所大學利用「扣押畢業證書，要求學生用簽約的就業協議來換」、「把實習單位作為就業單位」、「在網店上購買假就業協議充簽約就業」等手法，為就業率灌水。

新周刊則報導，大學畢業生面對嚴峻的就業環境，還得先應付學校緊迫盯人的需索，被迫到處找託關係公司蓋章，甚至上網花錢買假證明；許多老師、輔導員甚至說要是弄不到，他們可以幫忙弄一份假的。類似的Q&A在社群網站隨處可見。

另據央視報導，總理李克強日前主持召開國務院常務會議，會議強調，要保就業、保市場主體，尤其要支持大學畢業生、返鄉農民工等重點族群創業就業，且政府投資的孵化基地等要將一定比例的場地免費提供給大學畢業生和農民工。

會議要求，要全面做好「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）工作、落實「六保」（保就業、保民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）任務，應對疫情衝擊和環境變化。

疫情 農民 求職

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