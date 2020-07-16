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兒少隱私遮起來：那些「不該看到」的兒少社會新聞

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湖南公交車司機 配備情緒管理師

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電

貴州公交墜湖事件讓社會開始注意到公交駕駛心理層面的問題。湖南省腦科醫院近日為100多名公交車駕駛員、出租車司機配備情緒管理師，幫助他們掌握心理保健方法，緩解心理壓力。網友諷：這什麼奇葩政策。

新華社報導，湖南省腦科醫院精神科主任周旭輝教授說，公共交通駕駛員的工作環境比較擁擠、嘈雜，他們容易產生疲憊、焦慮等情緒，這些不良情緒若不及時排解，可能引發駕駛員的心理問題，影響車輛的安全運行。

湖南省腦科醫院臨床心理科主任程明教授表示，情緒管理師通過「話療」、「正念法」等方式，為公共交通駕駛員心理支持和情緒管理指導服務，讓其清空負面情緒，幫助他們緩解焦慮、抑鬱等不良情緒，改善工作狀態。

據報導，這樣的做法引發網友熱議。有人說，心理輔導不如解決實際困難、典型的頭痛醫頭腳疼醫腳。有人說，加點工資，按時上下班，幸福感馬上就增加了。有人說，以此類推，那麼需要心理醫生的地方未免也太多了點，這什麼奇葩政策。還有人說，坐司機旁邊嗎？

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