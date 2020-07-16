四川14歲少女遭企業家性侵 懷孕跳樓

四川成都一名14歲少女小小（化名）今年6月28日疑因遭一名邱姓男子強姦懷孕後跳樓死亡，邱男疑為某商會常務副會長。家屬質疑，警方立案調查一個多月後，邱男還前往西藏等地旅遊。警方則回應「我們會有方法限制他。」

澎湃新聞報導，46歲的邱男2019年通過QQ聯繫到小小，並給小小發紅包，讓她拍攝自己身體私處照片和視頻發給他看，隨後藉此威脅小小與其發生關係。2019年8月，小小初次遭受侵害時尚不滿14歲，後又被邱男涉嫌脅迫多次發生關係並懷孕。

2020年2月3日，小小到醫院檢查後發現已懷孕15周。2月4日，成都市公安局雙流區分局立案偵查，邱男被警方採取刑事強制措施。2月6日，小小在母親陪同下前往醫院引產。成都市公安局雙流區分局5月8日作出鑑定，邱男是小小引產胎兒的生物學父親。6月初，小小確診患有「重度抑鬱」症。6月28日晚，小小從11樓家中跳樓，結束生命。

綜合上游、界面新聞報導，天眼查信息顯示，邱男名下有五家企業。某商會網站「領導風采」欄目介紹，邱男為該會常務副會長。該網站上一篇名為《杯壺先生的傳奇一生》的文章寫道，邱男13歲開始創業，曾因性格剛烈與人大打出手被判刑三年，出獄後在妻子的鼓勵下重回生意場，自創了「杯壺先生」品牌。目前文章已從該商會網站消失。

「抖音」平台上一個以邱男姓名命名的帳號，界面新聞報導，在警方2月4日立案偵查後，邱男抖音帳號仍持續更新，3月10日曾發布定位為拉薩的視頻，疑似前往了西藏。6月14、23日各發布出行視頻，其中一段是乘坐高鐵商務座列車，疑似活動並未受限。