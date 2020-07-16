愛情劇不能太甜蜜 陸廣電局新禁令

愛情劇不能拍太甜蜜，歷史劇也不能過度渲染！中國網路日前瘋傳由廣電局頒發的20條針對影劇題材的新規定，包括嚴格禁止同性戀和妖魔鬼怪題材，歷史劇不得誇大既有的歷史架構，青春劇不得談及早戀和犯罪題材。業內人士表示，雖然這些指引只是宣導作用，但若觸及敏感題材，很可能拿不到開拍許可。

新禁令太奇葩

繼先前限制播放古裝劇、禁止染髮規定出現後，中國廣電局又再發出20條新禁令，規範影劇公司未來的拍攝題材，在微博及微信之間瘋傳。20條禁令包括愛情劇不能太甜蜜、同性戀題材要轉為友情，不能美化民國、北洋政府等歷史，網友紛紛表示「那這樣還要拍什麼」、「現在是大清嗎」。

北京獨立電影導演王笠人接受自由亞洲電台專訪時表示，「愛情劇不能太甜膩」這個限制太搞笑：「不能太甜膩，這個尺度不好把握，你怎麼知道他太甜膩了？」嘲諷這些規定根本是讓創作者「戴著鐐銙跳舞」，她痛批：「因為疫情，大家都非常疲憊，不曉得怎麼走下去。」

觸及敏感無法開拍

香港《蘋果》則訪問影劇公司的高層，雖然禁令只是勸導作用，還沒有正式官方條文，但若涉及敏感地帶，的確會拿不到準映證，且一味的限制只會讓中國的影劇失去競爭力。另一名北京電影公司的老闆則表示，影視業因為疫情已經很困難，現在又出現這些規定限制，無疑是要把整個行業推向崩潰邊緣。

多部原本預計要開拍的影劇，就疑似觸犯條文而拿不到拍攝條文，如香港導演彭浩翔原本今年要開拍《鹿鼎記》，疑似就是因為宣揚中國封建王朝對外的武力征服，拿不到拍攝批文，必須修改劇本才能再次送審。港星杜汶澤則在臉書上大酸，如果愛情劇不能太甜蜜，那可以拍一部「很想跟你分房睡」。

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