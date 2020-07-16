洪禍！江西災民一夜損失百萬 回家要划船

中國南方洪災頻傳，氣象預測本月17至20日長江流域還有新一輪強降雨，這讓飽受洪災之苦的居民快要崩潰。江西省九江市災民嘆，新冠疫情剛歇，洪水又來，不僅工作難尋，連回個家還要划船，有災民一夜損失上百萬，大嘆至少需要三年時間才能賺得回來。

強降雨帶來的洪災，讓中國南方居民苦不堪言。香港明報報導，暴雨洪水使江西南昌新建與九江永修共有的三角圩堤早前發生潰壩，逾2.3萬人被緊急疏散，大批村民因為躲避洪水來不及轉移財物，損失慘重；修縣淦坊村開小賣舖的周先生說，全村每戶居民損失從幾萬到上百萬人民幣不等。

許多民眾近日趁雨歇時返家搶救財物，報導引述村民稱，上半年新型冠狀病毒疫情已使外出打工機會大減，這次洪水更令生活雪上加霜。因為淹水，永修縣五星村的戴先生只能划船回家，沒船的他只能「望洋興嘆」。有居民因為家中糧食被淹，乾脆開出1998年洪水後就準備的木船打漁，「沒想到22年了，真的派上用場」。

另位於長江中游的湖北荊州自今年6月以來，已經歷六次強降雨襲擊，荊州境內長江幹支流仍維持高水位；荊州市委宣傳部形容，外洪內澇、上下夾擊，形勢嚴峻。荊州已儲備砂石料82萬方等防災物資，確保防汛搶險急需。

儘管災民哀號，但強降雨近日仍不會停。中國中央氣象台台長王建捷分析，長江流域新一輪較強降雨的最強時段會出現在18日至19日，在長江流域造成自西向東的過程性降水，影響範圍比較大。另江淮、黃淮等區域也會有暴雨或局部大暴雨。預計7月20日之後，長江中下游強降雨結束。

值得注意的是，在幾輪強勢降雨加持之下，鄱陽湖面積不斷擴大。最新衛星遙感監測顯示，截至14日6時，鄱陽湖主體及附近水域面積達4403平方公里，為近10年最大。央視報導，水利部15日稱，仍有98條河流超警。另中國即將進入「七下八上」（7月16日至8月15日）的防汛關鍵期，防汛形勢仍嚴峻。