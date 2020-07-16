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WHO專家查毒源 中加強實驗室監管

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電

自新冠疫情爆發以來，圍繞中國實驗室的「病毒洩漏論」多次成為關注焦點。世界衛生組織兩名調查病毒起源的專家於上周末抵達中國，中國政府也要求各地新冠病毒實驗室對實驗和樣本加強管理，防止出現洩漏事故或人員感染。

BBC中文報導，新冠疫情最初在中部城市武漢爆發，6月11日疫情再次在中國首都北京爆發，病毒溯源更顯重要性和緊迫性。上周末，世衛組織一支兩人組成的先遣小隊抵達中國，就新冠病毒起源展開調查。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）稱，二人目前正在當地隔離中，將在隔離結束後開始與中國多位科學家一起工作，但他沒有透露兩人在哪裡隔離和下一步行程。

外交部發言人華春瑩13日也確認了二人抵達中國的消息。她稱，經雙方協商，中國同意世衛組織派專家到北京，與中方就病毒溯源進行科學合作交流。

華春瑩強調，中國與世衛組織有基本共識，即溯源是「科學問題」。她還表示，世衛組織認為可能涉及多國多地，將根據需要對其他國家和地區也進行類似的考察。

此前中國一直未邀請世衛組織進入中國進行獨立病源調查，而中國也一直深陷病毒起源的爭議中心。

疫情爆發以後，中國實驗室的安全屢遭質疑。美國總統川普及國務卿龐培歐更指出新冠病毒來自武漢的病毒實驗室，中國對這種說法均提出反駁。

中國政府網站13日發布由衛健委下發的通知。通知就不同程度的新冠病毒實驗室活動管理和病毒毒株及樣本管理等問題加強管理的要求。

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