中共黨報發文 批民進黨「跪日主旋律」的皇民史觀

人民日報海外版今（16）日發文指出，台灣博物館在台灣鐵道建設簡介中，赫然將「台灣鐵路之父」寫成日據時代1906年的台灣總督府鐵道部長長谷川謹介，是為了配合民進黨當局的「跪日主旋律」。

文章指出，早在1887年，台灣首任巡撫劉銘傳即奏請成立全台鐵路商務總局，此為台灣鐵道官方建設之始，包含台北往雞籠(基隆)及台北經竹塹(新竹)至台南兩條路線。

文章稱，19世紀劉銘傳興建的鐵路已經通車，比1908年長谷川謹介負責規劃的縱貫線鐵路通車足足提早一二十年。從關係上，日本人修建的鐵路，仰賴的還是劉銘傳打下的基礎。

文章表示，劉銘傳曾擊退法國侵略軍力保台灣，在聽聞甲午戰敗割台時，他吐血而亡，愛國氣節感天動地。今時今日，台灣竟有人數典忘祖，冒天下之大不韙妄圖抹去其功績，反倒稱頌起殖民侵略者來，倒行逆施、認賊作父，實在莫此為甚！

文末表示，前有「嘉南大圳之父」八田與一，今有「台灣鐵路之父」長谷川謹介，真不知民進黨當局還要追思多少日本功臣，還要追念幾多媚日的歪經。日本殖民統治台灣半世紀，剝削壓榨竟被宣揚為德政，血腥暴行卻諱莫如深，都是為了配合民進黨當局的「跪日主旋律」，能行此悖謬之事，純屬「皇民史觀」無疑。