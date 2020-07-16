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湖北700歲觀音閣好牛 在洪患中劈江斬浪

世界日報 / 中國新聞組／香港16日電
近日洪峰過境時的鄂州觀音閣。圖／取材自中國天氣
近日洪峰過境時的鄂州觀音閣。圖／取材自中國天氣

中國南方暴雨所引發的洪災持續，一座位於湖北鄂州市小東門外長江巨礁上，擁有700年歷史的觀音閣卻在水患中暴紅，原來是它劈江斬浪，孤懸水際，「洪水沖不走」成為中國「最堅強建築」。

來源：YouTube

香港01報導，鄂州觀音閣是元代監邑鐵山所建，距今已有700餘年的歷史，長江自巴蜀至吳淞口中僅此一閣，故有「萬里長江第一閣」的美譽，典型的江南民間建築藝術特色，又集儒、釋、道三教文化於一體。是全國重點文物保護單位。

觀音閣設防水位是23.5米，警戒水位是25.3米，保證水位是28.2米。近百年來，觀音閣未發生過超過保證水位的現象。最新的圖像及影片顯示，觀音閣在洪水侵襲下，觀景台完全被淹沒，但建築物依然完好，根基堅實是其中一個原因。

當地文物專家介紹，觀音閣內可移動文物在汛情前已運走，為減少洪水衝擊建築，建築外圍有擋水牆，門窗在汛情期間會全打開，讓洪水自然穿過，閣內的石刻、雕塑目前部分被淹，但文物級別的觀音像安全。

不過，屹立不倒不等於絲毫無損。鄂州觀音閣的部分設施，在1954年和1998年的特大洪水曾被沖毀，後來由當地政府及文物局撥款維修。

鄂州觀音閣平時的面貌。圖／取材自微博
鄂州觀音閣平時的面貌。圖／取材自微博
近日洪峰過境時的鄂州觀音閣。圖／視頻截圖
近日洪峰過境時的鄂州觀音閣。圖／視頻截圖

建築 文物 香港

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