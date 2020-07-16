救經濟熱錢淪炒房 中國房市泡沫化風險增

為挽救受疫情衝擊的經濟，今年中國釋出大量資金，但多數都流入房市，淪為炒房工具，導致近期中國又出現房價上漲現象，加劇泡沫化風險，這也使地方開始收緊房地產調控，比如深圳昨天推出的8條打房措施。

疫情衝擊中國經濟，今年以來中國人民銀行大量釋出資金，給予銀行業向中小企業放款，但這些資金很大部分被轉進房市。據人民銀行數據顯示，6月家庭貸款從5月的7040億（人民幣，下同）暴增到9810億元，其中中長期貸款（主要是房貸）就從5月的4660億元增至6350億元，比2018年和去年同期都還高。

銀保監會則於11日發布通知指出，中國企業、家庭和其他部門的槓桿率已經升高，有些資金流入股市和房市，違反了規定，升高了資產泡沫。上個月，銀保監會還處罰了一些違規銀行，因他們違法提供貸款給消費者用來購買房屋，或違規提供房企融資，讓個人信貸資金流入房市。

不斷升高的房價讓各地開始收緊調控，在深圳推出調控房市的前一天，內蒙古也推出房市調控措施，取消借款人「同戶籍」家庭成員購房也可使用公積金貸款的政策，停止向購買第3套及以上住房的繳存職工家庭發放住房公積金個人住房貸款，8月1日起實施。