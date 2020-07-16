落戶、社保滿三年…打房風向球 深圳8招限購

繼杭州、東莞、寧波等地後，深圳昨天祭出重拳調控樓市，收緊購房政策，規定深圳戶籍落戶滿三年且社保滿36個月才能購房，非深圳戶籍需社保滿五年才能購房。業內人士認為，這或許意味著新一輪房地產調控收緊潮的開啟。

中新社報導，今年快速反彈的深圳樓市一直處於風口浪尖。3月以來，深圳先後曝出千萬豪宅「秒光」、買房需繳上百萬元人民幣喝茶費等情況。昨推出的調控樓市八項措施，打擊投機炒房，被視為有很強的風向球意義，意味今年下半年部分房價過熱城市，依然以政策收緊為導向。

根據深圳住建局等部門昨發布的八項調控樓市措施，包括：收緊限購，在深圳落戶滿三年且連續繳納36個月個稅或社保才能購買商品住房；封堵「假離婚」，夫妻離異三年內按照離異前家庭總套數計算，離異前家庭有二套商品住房，離異後任一家庭成員在深圳不得購買商品房；升級限貸，已有一套房的，再購房首付比例升至70%等。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進解讀，從核心內容可看出政策的嚴厲性。他認為，官方推出這類政策是針對當前深圳房市的新情況，即隨著落戶人口的增多，供需矛盾在增大，須透過政策調控緩解此類矛盾。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，深圳新政是針對房住不炒、一城一策的嚴格執行，市場偏熱即推出規範政策抑制進一步升溫，精準打擊上半年深圳炒房現象。

市場大多認為，新政具有很強的信號意義。之前包括寧波、杭州等城市也有過類似政策。

中原地產首席分析師張大偉指出，深圳是中國最近一輪樓市上漲的「領頭羊」，且深圳樓市存在較強投資炒作氣氛，新政推出將明顯是要打擊投資投機需求，預計部分投資客很可能開始離場，成交量在接下來的一個月裡會迅速萎縮，房價也會開始調整。預計深圳未來半年，政策嚴格執行的話，投資比率將暴跌，房價將開始一輪明顯的下調，跌幅可能在5%以上。