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進口鮭魚、白蝦接連驗出新冠病毒 生鮮還能吃嗎？

聯合報 / 記者林則宏
突圍北京豐台區一家超市內的進口海鮮冷凍櫃。中新社
突圍北京豐台區一家超市內的進口海鮮冷凍櫃。中新社

北京新發地市場切割進口鮭魚的砧板，到來自厄瓜多的冷凍南美白蝦外包裝，先後都被檢測出新冠病毒，讓大陸民眾不禁擔心，進口生鮮究竟安不安全？

對此，武漢大學醫學部病毒研究所研究員楊占秋接受《環球時報》訪問時表示，海鮮外包裝出現汙染，不一定是在產地被汙染的，它在很多環節都可能被汙染，比如運輸途中。而在這種情況下造成的汙染，病毒一般都是死的。

楊占秋強調，「我們平常去超市購買海鮮，我覺得是沒有問題的。」

北京市疾控中心副主任龐星火日前則表示，民眾在選購蔬菜、水果、肉類等生鮮食品時，應佩戴一次性手套，或使用一次性購物袋套在手上進行挑選，不要直接用手碰觸食物；肉類和海鮮等生冷食物要與果蔬、熟食等其他食物分開包裝。

但楊占秋認為，這個季節去超市購物不一定要戴一次性手套，尤其是現在氣溫動輒高達30幾度，病毒在這個環境中早就死了，而且戴一次性手套買菜也不方便。

楊占秋說，「我覺得沒必要太過緊張。只要在買菜回來後及時洗手，做熟再吃就行，這個是關鍵。」

北京市疾控中心也建議，民眾上街買菜後回到家一定要先清洗雙手，在冰箱內存放食物時要分類存儲，保證生熟分開，注意固定區域存放或隔層擺放，避免食物間的交叉汙染。存儲放好食材後應再次清潔雙手。

那麼現在能安心吃日本料理嗎？楊占秋認為，在目前國外疫情仍在暴發的情況下，海鮮等食品在運輸過程中都有被病毒汙染的可能性，此時生吃海鮮是有一定風險的。所以對於通過冷鏈運輸進入國內的海鮮產品或其他食品，還是應該熟食，避免生食。

海鮮 北京 日本料理

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