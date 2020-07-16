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被提醒要戴口罩 男客暴怒衝進麥當勞櫃台痛毆經理

聯合新聞網 / 綜合報導
施暴男子（右）衝進櫃台怒打麥當勞經理。圖取自Youtube
施暴男子（右）衝進櫃台怒打麥當勞經理。圖取自Youtube

香港再度爆發新冠肺炎疫情，確診人數持續上升。政府宣布餐廳晚上至凌晨時段禁內用，進入餐廳也需戴上口罩。卻有客人不遵守規定，還惱羞爆打店員。

香港新冠肺炎疫情近來出現第三波新冠疫情，過去一周已累積近百宗本地個案。政府15日起宣布餐廳由下午6時至上午5時禁止內用，只能做外賣。連鎖速食店麥當勞亦於15日零時起只做外帶生意。

除了內用禁令，進入餐廳的客人必須戴上口罩防護。有民眾在網路上PO出一段影片，一名27歲男客人14日進入香港山景邨商場的麥當勞消費，被點餐的經理提醒要戴口罩，竟動怒揮拳毆打對方，並衝到櫃台裡繼續痛扁，一路從櫃台裡打到櫃台外，最後經理跌倒在地，他甚至出腳狠踹。

其他店員上前勸架，男客人還出言恐嚇，最後和同行的女友人搭廂型車離開。警方接獲報案逮捕施暴男子，被打的經理臉部嚴重受傷，已送往醫院治療。香港麥當勞發言人表示，他們會全力配合政府防疫措施，暫時不接待有病徵和未戴口罩的客人。

口罩 新冠肺炎 疫情 麥當勞 香港

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