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厄瓜多冷凍白蝦 在大陸多地遭驗出新冠病毒

聯合報 / 記者林則宏
浙江紹興日前對當地進口南美冷凍白蝦業者進行檢查，要求業者先行主動將產品下架，封存於冷凍庫中。（取自紹興市政府官網）
浙江紹興日前對當地進口南美冷凍白蝦業者進行檢查，要求業者先行主動將產品下架，封存於冷凍庫中。（取自紹興市政府官網）

繼中共海關總署10日公布，從厄瓜多進口的南美冷凍白蝦外包裝樣本驗出新冠病毒後，江西、重慶近日也陸續發現相同問題，目前大陸各地已要求將來自厄瓜多的冷凍白蝦先行下架、停售、封存。

中共海關總署進出口食品安全局長畢克新表示，大陸全國海關日前對進口冷鏈食品開展新冠病毒監測。7月3日，大連海關從來自厄瓜多的冷凍南美白蝦貨櫃內壁一個樣本中、從厄瓜多冷凍南美白蝦三個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。

同日，廈門海關也從厄瓜多進口的冷凍南美白蝦兩個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。不過，這些冷凍南美白蝦蝦體和內包裝樣品新冠病毒核酸檢測均為陰性。

畢克新稱，對檢出陽性的樣本，經核酸序列分析並經專家研判認為，厄瓜多三家企業產品的貨櫃環境、貨物外包裝存在被新冠病毒汙染的風險。專家研判，檢出結果不代表具有傳染性，但反映出相關企業食品安全管理制度落實不到位。

大陸海關總署已於10日宣布，為保護消費者健康，即日起，暫停厄瓜多三家企業在中國的註冊資格，並暫停上述三家企業產品進口，對暫扣的貨物採取退貨銷毀等處理措施。

13日，江西萍鄉也公告，該市部分消費者通過團購平台購買的厄瓜多冷凍南美白蝦，同批次相關產品貨櫃內壁和外包裝都檢測出新冠病毒核酸呈陽性。

重慶市沙坪壩區則於15日通報，當地「西部物流園」一處冷凍倉庫內的厄瓜多進口冷凍南美白蝦，部分產品外包裝也檢出新冠病毒核酸呈陽性。

人民日報稱，當地疫情防控工作領導小組第一時間就對配送點、門店、消費者及相關接觸人員進行全面排查，對物品進行封存，對接觸人員進行隔離觀察，並開展環境、物品和接觸人員的核酸檢測。

厄瓜多的冷凍白蝦外包裝接連背驗出新冠病毒核酸呈陽性後，雲南、廣東、貴州、安徽、浙江、上海等地市場監管部門隨即採取緊急處置措施，包括要求超商等業者立即將自厄瓜多的進口冷凍南美白蝦下架、停售、封存，並督促經銷商配合進口商做好產品召回。

厄瓜多駐北京大使館15日表示，針對從該國進口的南美冷凍蝦外包裝上檢測出新冠病毒一事，厄瓜多政府近期已與中國政府舉行至少四次會見、會談。該國外長路易斯加耶戈斯表示，厄方已向中國保證，將履行「必要程序」，以確保該國出口到國際市場的產品的安全性。

厄瓜多 美白 海關

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