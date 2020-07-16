小六生大腸癌基因療法研究獲獎遭撤 父致歉認「過度參與」

全國青少年科技創新大賽近日有多項得獎作品被指造假，其中包括一名小六學生憑藉一篇對結直腸癌（大腸癌）基因療法研究報告獲得三等獎，他此前在雲南省青少年科技創新大賽中，亦以同一份研究報告獲得一等獎。惟該研究報告被質疑已是碩士甚至博士研究生的科研水平，一名小六學生根本不可能完成。涉事小六學生的父親在周三（15日）發出公開信致歉，承認是「過度參與」，而雲南省青少年科技創新大賽組委會辦公室同日發出通報，決定撤銷獎項，並收回獎牌和證書。

該名陳姓小學生的研究報告名為《C10orf67在結直腸癌發生發展中的功能與機制研究》。根據陳同學的實驗記錄，指導老師曾帶陳同學前往中科院昆明動物研究所，與中國科學院昆明動物所研究院的研究員楊翠萍和陳勇彬討論上述研究，但網民揭發，陳勇彬和楊翠萍實際上就是陳同學的父母。而最巧合的是，楊翠萍在2016年獲批的《C10orf67在低氧適應及非小細胞肺癌發生發展中的功能與機制研究》，除了研究的癌症種類不同外，與陳同學的研究報告無甚區別。

陳同學在實驗記錄中寫道，自己曾上網搜索基因的意思。（圖擷自全國青少年科技創新大賽官網）

陳勇彬在公開信中就稱，「在項目申報過程中，我未充分掌握及領會組委會發布『項目報告必須是作者本人撰寫』的關鍵信息，過度參與了項目書文本材料的編撰過程，使用了大量生物醫學專業術語，給廣大網友和媒體造成了困惑與誤解」。公開信亦提及，陳勇彬代表陳同學向全國青少年科技創新大賽組委會提出上交獲得獎項的申請，並會尊重和服從大賽組委會的處理意見。

至於雲南省青少年科技創新大賽組委會辦公室的通知則指，陳同學的研究報告具有較高的專業性和學術水平，「但其附件支撐材料和調查走訪發現的新情況新材料不能充分證明作者獨立完成該項目報告的整體設計和撰寫」。專家組認定，上述研究的專業程度超出陳同學的認知水平和寫作能力，不可能由陳同學本人獨立撰寫，不符合「項目研究報告必須是作者本人撰寫」之規定，決定撤銷獎項，收回獎牌及證書。

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文章授權轉載自《香港01》