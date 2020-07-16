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雲南滅蟲大戰 江城縣力阻蝗災

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
雲南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣發生嚴重入侵黃脊竹蝗災害，消殺員對蝗蟲入侵地進行噴藥。（中新社）
雲南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣發生嚴重入侵黃脊竹蝗災害，消殺員對蝗蟲入侵地進行噴藥。（中新社）

6月28日以來，雲南省中老邊境一線普洱市、西雙版納州局部區域相繼發生黃脊竹蝗災害，其中，普洱市江城縣受災最為嚴重。據江城縣政府表示，截至7月10日，全縣7個鄉（鎮）的24個村發現黃脊竹蝗遷飛情況，全縣累計發生災害面積96924畝。

新華社報導，災情發生後，江城縣政府立即召開專題會議部署防控工作，並成立重大有害生物防控領導小組，迅速開展監測防治工作。

「目前，我們正全力應對蝗災，已取得一定成效。」雲南省江城哈尼族彝族自治縣副縣長蔣忠銀說。7月11日，在江城縣牛倮河自然保護區等地可看到，空中偶有小片蝗蟲飛過，路邊部分竹林受災嚴重。山裡下著小雨，道路泥濘難行。路上不時有消殺車輛經過，攜帶無人機和噴灑設備的工作人員正分批次前往蝗蟲聚集點進行消毒殺蟲工作。

「前幾天，我去地裡，突然發現一大片蝗蟲在吃玉米葉，看著都嚇人，以前見都沒見過。」看到家裡的玉米地遭受黃脊竹蝗侵襲，江城縣康平鎮的村民龐金祥馬上聯繫了當地政府。獲悉情況後，防控領導小組立刻派出防蟲滅蟲隊伍，利用人工和無人機作業相結合手段，對受災點進行蝗蟲消殺。

據江城縣農科局植保站站長楊學禮表示，目前，江城縣多採用高效低毒的噴灑防治藥物對蝗蟲進行消殺，對於其他未受侵害的農作物影響較小。

「雨天不利於蝗蟲遷飛，但同時也對防蟲滅蟲工作產生一定不利影響。」牛倮河自然保護區負責人朱衛紅說，飛防作業經常因下雨中斷，加上持續降雨導致路況不佳，地面噴霧也會受影響。

江城縣下一步將持續加強監測預警工作，做好防治物資保障，採取切實有效的防控措施，做好黃脊竹蝗的防控。

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