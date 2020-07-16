台老婦尋親10多年 陸警8天幫實現

「沒有想到，僅花了8天時間，我就與我姐姐的兒子通過電話成功相認……」這是一封跨越海峽、致浙江警方的感謝信。78歲陶奶奶幾十年尋找大陸親人未果，警方運用大數據分析技術，8天續上隔斷多年的親情，實現她心中的夙願。

中新社報導，陶秀駿原為紹興越城人，1948年在台灣台北定居，不過她還有一位同父異母的姐姐留在紹興。1980年代，陶秀駿曾回故土紹興尋親，「那時候，我打聽到姐姐已經離世，育有一兒一女，但因交通、通訊較落後，沒有著落只能匆匆離開，返回台灣」。

時光荏苒，陶奶奶漸漸年老，身處台灣的她一直記掛著大陸的親人，期盼在有生之年與親人相認。自己苦尋無果，78歲的陶秀駿開始尋求在大陸的親屬幫助，「我委託在大陸的堂兄，他於今年6月底將求助信息傳給越城警方和越城台辦，請求他們幫忙尋找」。

紹興市公安局越城區分局府山派出所接到求助後，該所副所長陳誠立即動員民警為陶女士尋找親人。陳誠介紹，最大的難點是老人提供的線索年代久遠，但通過大數據篩選和分析，以及接連幾天的信息匹配核實，第8天，他們就找到了陶秀駿的姐姐的兒子。

「沒有想到，幾十年的難題只花了8天時間。」7月初，陶秀駿終於與姐姐的兒子通過電話成功相認。電話中，陶秀駿說，「本以為今生都沒有希望了，多虧了故鄉民警的熱心幫助」。

事實上，這也是浙江推進「智慧警務」建設的一種實踐。隨著大數據、雲計算、人工智能等科技的發展，警務工作也實現了別樣變遷。

紹興市公安局越城區分局人員表示，通過智慧化手段，2019年越城警方已幫助民眾尋親60餘人次。近年來，實施以大數據為統領的智慧化警務，通過大數據比對和分析，探索發展更科學、管理更高效、指揮更有力、服務更便捷的警務改革與發展。