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岳飛夏令營 拉近兩岸青少年

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

為推動海峽兩岸青少年交流互動，弘揚傳統文化和愛國主義精神，第四屆「弘揚岳飛精神，共鑄忠孝之魂」海峽兩岸岳飛文化夏令營13日在重慶復旦中學開展集中交流活動。180餘名兩岸「小岳飛」代表、在渝台胞、岳飛協會代表、岳氏宗親和重慶復旦中學師生參加了交流活動。

新華社報導，活動中，海峽兩岸的「小岳飛」們通過視頻連線同書報國志、同唱傳統戲、同舞岳家拳、同誦《滿江紅》。此外，由歷屆「小岳飛」精心撰寫的108篇優秀徵文集編印成書—「大寫民族魂」在集中交流儀式上首發。

台灣泰安旌忠文教公益基金會董事長殷世熙表示，此次活動讓兩岸青少年貼心交流，互相學習，互相了解，很好地拉近了兩岸青少年間的距離。

作為2020年海峽兩岸首個青少年交流活動，本屆夏令營自4月20日開營，在大陸多個省區市舉行了弘揚岳飛精神的交流活動。兩岸青少年通過研學、歌舞、文學、繪畫等多種方式共同弘揚民族精神，共同增強文化自信，攜手互動彰顯兩岸一家親。

該夏令營由重慶市岳飛文化交流協會、台灣泰安旌忠文教公益基金會共同主辦。活動自2017年至今已連續舉辦四屆，吸引了800多名台灣地區師生和2000多名大陸師生參與徵文賽及各項參訪交流活動。

夏令營 徵文 傳統文化

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