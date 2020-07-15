夫7刀捅死妻後跳樓 杭州法拍凶宅引5萬人關注

浙江省杭州市上城區一套房產進行法拍，由於拍賣頁面標明「房屋內部發生過命案」一行字，讓這套房屋的拍賣吸引了近5萬名網友關注，不過這間凶宅法拍價卻與附近二手房的價格相去不大，法拍的評估價格落在人民幣220萬元（約31.4萬美元）左右，最終以人民幣222.14萬元（約31.7萬美元）成交。

現代快報報導，阿里司法拍賣掛出一套杭州市江乾區丁橋景園南苑的凶宅，該套房產的建築面積為93.4平方公尺。據悉，估價對象戶型為二室二廳一廚一衛一陽台，該套房屋的市場評估價為220.2萬元人民幣（約31.4萬美元），而此次起拍價僅為154.14萬元人民幣（約22萬美元），競買者需繳納保證金23萬元人民幣（約3.2萬美元）。

據杭州媒體報導，夫妻倆是2015年搬到丁橋景園南苑的。男子是北方人，時年43歲，其妻子是四川人，時年39歲，兩人育有一個女兒。

2016年事發當天，男子與妻子發生了爭吵，之後連捅妻子7刀將其殘忍殺害，女兒聽到媽媽喊救命就趕緊報警。男子殺害妻子後，自己也跳樓自殺。警方趕到現場，只有驚嚇得說不出話的女兒。

阿里司法拍賣上網貼出法拍房產，頁面用紅字明確標註了「標的所在房屋內部發生過命案」，引來了不少網友的關注。據拍賣頁面顯示，截至14日，該標的已有超過4萬9211人圍觀，1808人設置提醒，14名競拍者報名參拍。經過52次出價，最終以222.14萬元人民幣成交，與市場評估價差不多。

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