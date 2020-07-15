海口公車裝「一鍵玻璃爆破」按鈕 網友酸：治標不治本

貴州安順市公交司機因對其租房拆遷不滿而蓄意衝入湖中，造成21死15傷。事發後，海口公交集團為杜絕類似事故發生，表示除了將密切關注駕駛員身體、心理健康狀況，還對公交安裝「一鍵玻璃爆破」按鈕，只要遇到緊急狀況，司機就可按下按鍵，提車內人員逃生，但卻被網友批評治標不治本。

人民網海南頻道報導，目前海口公交集團近3000名司機，將嚴格落實每日駕駛員崗前問詢制度，及時採取調班、調休、談話談心等方式加強疏導，嚴禁心理不健康、身體不適應或帶氣駕駛員上崗運營，做到「人病不上車」。針對車輛管理情況，立即開展車輛安全隱患排查治理工作，做到「車病不上路」。

海口公交集團安全總監陳鵬在座談會中表示，有2122輛公交車都已經安裝了「一鍵玻璃爆破」按鈕，「遇到緊急情況時，司機只要按下按鍵，全車的玻璃瞬間爆破，給逃生人員留出緊急出口。」

不過網友則質疑，「萬一司機不按呢？貴州安順司機這種情況，肯定是不會按下去的」。還有人批評此舉治標不治本，「換什麼都不如換人心」、「乾脆全換成機器人開車吧」。