大陸疫情趨緩！跨省區團體旅遊恢復 自由行搜索增500%

在新冠肺炎疫情趨緩下，中國文化和旅遊部14日發出通知，宣布恢復境內除「中、高風險地區」外的跨省區團體旅遊，各景區遊客接待量從上限的30%放寬到50%。但出入境的旅遊業務暫不恢復。消息公布後，自由行搜索量暴漲500%。

中央社報導，這項通知開頭強調，這一決定是依中央、國務院「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展」的決策部署，結合當前防疫總體形勢，為扎實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，推進旅遊企業「擴大復工復業」而作出。

通知指出，各省、自治區、直轄市文化和旅遊行政部門在做好疫情防控工作的前提下，經當地黨委、政府同意後，可恢復旅行社及線上旅遊企業經營跨省區團體旅遊，以及「機票加酒店」業務。

但通知強調，「中、高風險地區」不得開展團體旅遊及「機票加酒店」業務。且同時宣示，出入境旅遊業務暫不恢復。

這項通知宣布調整旅遊景區限量措施。要求各景區繼續貫徹落實「限量、預約、錯峰」要求，遊客接待量從不得超過最大承載量的30%調升至50%。

同時，在嚴格落實各項防控措施的前提下，採取預約、限流等方式，開放旅遊景區的室內場所。先前，各景區的室內場所一直不在開放之列。

另據紅星新聞報導，跨省遊恢復開放跟團遊、自由行搜索量暴漲500%。

據報導，在消息發布後，「憋」了很久的出遊熱情迅速被點燃，攜程平台上度假、酒店、民航等各個板塊搜索量迅速攀升，國內跟團遊、自由行瞬時搜索量相比開放前暴漲500% 。去哪兒網平台顯示，有關跟團遊產品搜索量較前一時間段增長四倍，海南海島遊、雲南民俗遊、華東遊成為搜索熱度最高的線路。