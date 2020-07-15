長江居民98年抗洪英雄 再簽「生死牌」

長江流域洪患未息，沿線居民緊急撤離，仍有一群長江居民不願離去，集體簽下「生死牌」，誓言與大堤共存亡。湖北咸寧赤壁市、黃岡武穴市都有村民自願做「烈士」，其中包括1998年的抗洪英雄，他們說：「22年前我們幸運獲救，如今，該輪到我們站出來守護家園了。」

綜合報導，1998年洪災時，長江沿線曾有居民立下生死牌，與家園共存亡，今年中國南方強降雨引發洪災，長江水位不斷上漲，咸寧赤壁市、黃岡武穴市近日也有村民立下生死牌，誓迎戰長江超歷史水位。根據微博流傳的視頻，兩地村民分別在簽下「生死牌」後，站在牌前舉手宣誓，其中咸寧赤壁有一處村落約40人在生死牌上署名。

武漢晚報報導，22年前洪災中簽下生死牌的16位抗洪英雄，當年日夜守在龍王廟閘口與大堤共存亡。今年7月12日上午10時，其中6位來自武漢的抗洪英雄再次來到龍王廟，登上龍王廟打扣巷碼頭閘口平台，面對長江舉手宣誓：「誓與大堤共存亡。」

「22年前好像就在眼前，江水就在頭頂，馬路上一個一個的管湧冒水泡泡。」當年抗洪的馬曉君與喻傳喜回憶表示，當時肩上的職責很重，儘管「白天太陽烤，晚上蒸桑拿，還有蚊蟲咬」，可在生死牌上簽名時，大家都爭先恐後，毫不猶豫。「簽生死牌的那一瞬間，就意味著我身上的責任重於泰山。如果有危險，我們也會第一個跳下去。」

人民日報報導，汛情當前，新老守堤人接力共守「生命之堤」。來自武漢、44歲的夏德勤，1998年時曾在花蓮湖抗洪，年初曾在火神山醫院奮戰83天，如今又日夜駐守武金堤。1998年解放軍救回家的小女孩汪，如今是社區工作者，今年30歲的她也上堤擔任巡堤員守護家園。她回憶，那年自己剛8歲，軍民合力將她和其他滯留學生一個個送回家，「如今，該輪到我們站出來守護家園了。」