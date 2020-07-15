武漢撐過洪峰迎豪雨 「退水更易釀險」

近日網絡上流傳一段視頻稱，黑龍江某直屬庫的存糧中有水泡糧，還摻雜大量的篩下物，視頻中的女子甚至被糧倉裡發出的酸臭味嗆到咳嗽，引發網民質疑有弊端。對此，中儲糧回應稱，糧堆底部個別點確實存在沒有及時清理的篩下物，但不影響整倉玉米質量和數量。

2020-07-15 15:36