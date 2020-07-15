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武漢撐過洪峰迎豪雨 「退水更易釀險」

世界日報 / 記者林汪靜／綜合報導
湘江居民打撈江面垃圾。取材自中新網
湘江居民打撈江面垃圾。取材自中新網

中國南方水災持續。長江洪峰13日順利通過武漢，長江漢口站14日8時水位已從28.77公尺回落至28.67公尺，不過，防汛專家強調，退水時期堤防更易發生險情，防汛不得鬆懈。截至14日凌晨，湖北省五大湖，長湖、洪湖、斧頭湖水位仍超過保證水位，鄰近四個圩垸已做好平垸分洪準備。

氣象部門預測，自14日至16日長江中游將出現強降雨，是汛期以來第七輪強降雨，對水位大多高於警戒線的長江流域防洪，形成重大考驗。

北京日報報導，長江委近日連發16道調度令，調度指揮長江流域30座水庫聯合攔洪削峰錯峰，同時控制城陵磯、湖口河段農田排澇，以減輕長江中下游防洪壓力。

水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞指出，洪峰雖通過，但武漢包括湖北監利以下長江幹流河段的水位都比較高，在警戒水位以上還要持續十天左右。

武漢市防汛抗旱指揮部辦公室副主任程建軍稱，將繼續強化「二級響應、一級戰備」，繼續加強上堤廿四小時巡查。

據大陸央視報導，截至13日晚間11時，湖北省五大湖泊，長湖、洪湖、斧頭湖水位仍超過保證水位，梁子湖、汊湖則超過警戒水位。洪湖市已將防汛應急響應提升到一級，全市進入緊急防汛期；長湖荊州境內的馬子湖垸和勝利垸，以及荊門境內的喬子湖垸和幸福垸四個圩垸，已做好分洪準備。

武漢 北京 抗旱

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