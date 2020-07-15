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糧倉儲糧餿了？頻傳失火疑有貓膩 中儲糧：不影響質量

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電

近日網絡上流傳一段視頻稱，黑龍江某直屬庫的存糧中有水泡糧，還摻雜大量的篩下物，視頻中的女子甚至被糧倉裡發出的酸臭味嗆到咳嗽，引發網民質疑有弊端。對此，中儲糧回應稱，糧堆底部個別點確實存在沒有及時清理的篩下物，但不影響整倉玉米質量和數量。

綜合報導，網絡上流傳的這段視頻中，拍攝黑龍江某直屬庫的存糧中有水泡糧，還摻雜着大量的篩下物。視頻中有一名女子自稱以接近2000元一噸買到的儲備玉米，有嚴重的質量問題。旁邊還有官員說「這就是一次性儲糧，糧倉都是這樣的糧食，你能怎麼辦」。

這段視頻立刻引來中國網民質疑國家糧倉存放的是有問題的「酒精糧」，懷疑是「黑糧倉」；有網友說，國家一直強調存糧無虞，如今卻傳出國家糧倉存糧出現質量問題，糧食不夠吃怎麼辦？也有網民稱，近來傳出多起中國糧倉失火的消息，「難道這個糧倉也要起火，燒了就都沒事了？」

對此，中儲糧官方微博14日發布初步核查說明表示，關於中儲糧黑龍江分公司肇東直屬庫外租收儲庫點——青岡榮昌現代農業發展有限公司拍賣銷售的一次性儲備玉米存在質量問題一事，經初步核查，視頻反映的內容與事實基本不符。

說明稱，倉內個別點位的質量問題不代表整倉玉米質量狀況。經黑龍江省糧食質量安全檢測中心檢測，色澤氣味正常，水分、雜質、不完善粒等各項檢測質量指標均符合國家標準和有關質量要求，與該批玉米提報拍賣標的時的質量指標基本一致。

至次視頻中反映的「水泡糧」和「篩下物」問題，中儲糧表示，經向當事人核實，她所說的「水泡糧」是黑龍江個別地方一種民間叫法，是指玉米在生長期後期因雨水偏多等因素致成熟度不夠產生的色變糧粒，不是被水浸泡過的玉米，且現場檢驗也未發現該批玉米被水浸泡。核查中確實發現糧堆底部個別點存在篩下物，經調查是在入倉過程中沒有及時進行清理。篩下物不影響整倉玉米質量和數量。

關於視頻中反映外租收儲庫點青岡榮昌現代農業發展有限公司人員違規額外收取裝車費等問題，經查基本屬實，將依法進行處理。

黑龍江

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