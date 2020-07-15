起底貴州「天下第一水司樓」設計師 坐擁10家公司

近日，一段主要內容為「獨山縣燒掉400億」的視頻在網絡上熱傳，令貴州省黔南州獨山縣再次走到輿論的聚光燈下。

21世紀經濟報導指出，2019年8月，《中國紀檢監察報》刊發了貴州省紀委監委梳理的典型案例彙編，其中披露，罔顧獨山縣每年財政收入不足10個億的實際，盲目舉債近2億元打造「天下第一水司樓」等形象工程、政績工程。

據中國紀檢監察報2019年8月7日報導中披露，潘志立獨斷專行，「一把手」變成了「一霸手」，舉債蓋樓，獨山縣債務高達400多億元，絕大多數融資成本超過10%。

報導稱，其中水司府堂於2016年9月開工興建，總建築面積60000平方米，樓高99.9米，進深240米，共24層的大型全木質框架榫卯結構建築，被稱為「天下第一水司樓」。該項目對外宣稱，建成後，有望申報三項金氏世界紀錄：世界最高琉璃陶建築；世界最高水族、布依族、苗族民族元素建築；世界最大牌樓（跨度41米、高28米）。報導稱， 造價高達2億。

而這座樓的設計者就是有著「湘西鬼才」名號的李宏進。

啟信寶數據顯示，李宏進關聯企業10家，其中他擔任法定代表人的企業達9家，擔任高管10家，參股控股企業8家。但李宏進不斷傳出股權被凍結信息，據悉，他目前共有6000萬元股權被凍結。

資料顯示，李宏進是中國民族古典建築藝術家，1968年出生湘西永順縣塔臥鎮，自稱「塔臥兒」 ，人稱「湘西鬼才」。

報導表示，近20年來，李宏進先後打造出《張家界「文化樹」》、《恩施「土司城」》、《宣恩「民族風雨橋」》、《上海「維斯佳生態園」》、《中國「鳳凰印象邊城」》《重慶「蚩尤九黎城」》等創造出100多項民族歷史文化建築作品，其中最出名的是「九重天」、「九進堂」、「九道門」等作品，多次創下世界金氏世界紀錄，人們稱他為「當代活魯班」。